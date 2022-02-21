Союзгидравлика на 35% увеличила выпуск насосов для дорожной и сельхозтехники после модернизации
Белгородская компания «Союзгидравлика» модернизировала и увеличила выпуск шестеренных масляных насосов для российских заводов-производителей дорожно-строительной и сельскохозяйственной мобильной техники. Благодаря этому доля импорта насосов из Европы снизится с 75% до 55%. Средства на реализацию проекта предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).
Предприятие ввело в эксплуатацию новое оборудование, на котором выпускает крышки, корпуса, компенсаторы и комплекты шестерен для насосов. Это помогло увеличить мощность производства насосов на 35% - до 250 000 единиц в год. Также вырос уровень локализации изделий в среднем с 45% до 89%.
Инвестиции в создание нового производства составили 118 млн рублей, из них 80 млн рублей в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия» предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ). В рамках реализации проекта при выходе на проектную мощность создается 21 высокопроизводительное рабочее место.
В настоящее время, по данным компании, доля зарубежных производителей насосов на российском рынке превышает 75%, импортная продукция поступает преимущественно из Украины и стран ЕС. Реализация проекта позволит уменьшить импорт до 55%. Доля предприятия на рынке увеличится до 37%.
Выпускаемые насосы применяются в производстве тракторов, комбайнов, телескопических погрузчиков, прицепной и навесной техники, экскаваторов-погрузчиков, автокранов, кранов-манипуляторов, горно-шахтных машин, коммунальных машин, катков, автогрейдеров и асфальтоукладчиков.
Основными заказчиками выступают заемщики ФРП — КАМАЗ, «Петербургский тракторный завод», автозавод «Урал» и другие.
Шестеренные насосы являются важнейшими компонентами гидравлических систем разнообразных механизмов и машин. С их помощью минеральное масло нагнетают в гидравлические системы тракторов, сельхозтехники, дорожных машин и обычных автомобилей, а также приводов управления вспомогательными орудиями — сеялками, отвалами и прицепами. Насосы также применяют в механизме рулевого управления транспортных средств.
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