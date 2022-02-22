АвтоВАЗ начал производство рестайлинговой Lada Vesta

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22 февраля входящий в состав АвтоВАЗа завод «Лада Ижевск» приступил к серийному выпуску Lada Vesta модернизированного образца (обозначается как NG, то есть New Generation). Первым экземпляром, сошедшим с конвейера, стал универсал Vesta SW Cross в новом золотистом оттенке «Гарфилд».

С модернизацией в экстерьере Весты изменены передняя и задняя бамперные группы. Единственная стальная штампованная панель, которая стала другой, — это крышка/дверца багажника. У фар изменилась конфигурация — внизу появилась более выраженная «ступенька». Вся внешняя светотехника стала полностью светодиодной, но лишь в богатых комплектациях, в «базе» по-прежнему используются галогеновые лампы.

Дизайн решетки радиатора Весты отличается в зависимости от версии: в стандартной между фарами установлены два хромированных молдинга, в Cross — крупноячеистый рисунок в виде сот. Также увеличена в размерах эмблема Lada.

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Задние бамперы и фонари между седаном и универсалом по-прежнему унифицированы на 100%. Появились две имитации выхлопных труб. Разработан новый дизайн 16- и 17-дюймовых колесных дисков с сочетанием черного лака и алмазной шлифовки.

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Обязательную перед выходом на рынок сертификацию Vesta NG уже прошла — Одобрение типа транспортного средства опубликовали в базе данных Росстандарта неделю назад.

Размеры Vesta NG в кузове седан таковы: длина — 4440 мм (+30 мм относительно автомобиля уходящего образца), ширина — 1764 мм (нет изменений), высота — 1496 мм по кузову и 1498 мм по антенне (минус 1 мм и плюс 1 мм относительно старой машины). Колесная база — 2635 мм. У универсала Vesta NG SW длина и ширина такие же, как у седана, но высота больше — 1500 мм по кузову, 1510 мм по рейлингам и 1525 мм по антенне. У уходящего универсала высота была 1497 мм по кузову и 1520 мм по антенне.

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У обновленных седана и универсала Cross габаритная длина составляет 4445 мм, +21 мм относительно машин предыдущего образца. Ширина прежняя — 1785 мм. Высота у кросс-седана — 1522 мм по кузову и 1526 мм по антенне, у кросс-универсала — 1522 мм по кузову, 1532 мм по рейлингам, 1548 мм по антенне. У кросс-универсала текущего образца высота по кузову — 1526 мм, по антенне — 1537 мм.

Изменений по части агрегатов не предусмотрено. Гамма моторов модели по-прежнему будет состоять из бензиновых ВАЗ объемом 1,6 и 1,8 л (106 и 122 л.с. соответственно), а также Renault-Nissan объемом 1,6 л (113 л.с.). Двигатели ВАЗ агрегатируются только с пятиступенчатой «механикой», рено-ниссановский — с бесступенчатым вариатором Jatco. Кросс-версии отличаются повышенным клиренсом.

Появились новые системы безопасности, в том числе дополнительные датчики на обоих бамперах, являющиеся частью комплекса безопасной парковки и контроля «слепых» зон в движении.

Пока АвтоВАЗ не опубликовал фотографии интерьера, а также информацию о комплектациях и ценах. Дорестайлинговая Веста стоит минимум 862 900 рублей за версию седан.

Продажи Lada Vesta NG стартуют в марте — одновременно выйдут обновленные седан, универсал, кросс-седан и кросс-универсал. Выпускаемую в Тольятти мелкосерийную Vesta Sport с 145-сильным 1,8-литровым мотором модернизация затронет позднее — вероятно, в 2023 году.

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https://rg.ru/2...bestseller.html

https://www.lad...releases/120123