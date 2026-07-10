«Автоваз» расширил оснащение Lada Vesta и Lada Aura. Теперь в некоторых комплектациях появилась автоматическая климат-система и телематический модуль. При этом цены не изменились.

Новая климат-система удерживает нужную температуру на основе данных с трёх датчиков. Её компоненты производятся в России — это контроллеры, панели управления, датчики и блоки микроклимата.

На Vesta новое оснащение доступно для версий «Драйв» и «Техно». На Aura — для всех комплектаций. В базовых версиях Vesta по-прежнему устанавливается обычный кондиционер.

Телематика «Lada Connect Старт» позволяет через приложение проверять уровень топлива, геолокацию, состояние двигателя и аккумулятора, а также блокировку дверей и запуск мотора. Эта система теперь входит в базовое оснащение всех версий Vesta и Aura. Ранее все комплектации получили бесключевой доступ и дистанционный запуск двигателя, рассказали в ТАСС.