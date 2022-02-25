Добавить статью
Лого Сделано у нас
Авиация

Очередной серийный Суперджет 100 совершил первый полёт

 © www.flightradar24.com

25 февраля в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полёт 220-й самолёт Суперджет 100. Борт с заводским номером 95223 и временной регистрацией 97029 — 3-й взлетевший в этом году.

 © www.flightradar24.com
Источник: https://www.flightradar24.com

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,