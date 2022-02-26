Новые детские сады открыты в регионах часть 3 (2022 г.)
Чувашская республика
г.Чебоксары
25 февраля, в микрорайоне Альгешево открылся новый детский сад «Краски детства». Здание станет вторым корпусом дошкольного образовательного учреждения № 206 г. Чебоксары.
Детский сад рассчитан на 160 мест, состоит из 8 групп. В дошкольном учреждении разместились функциональные помещения для физкультурных и музыкальных занятий, медицинский блок, пищеблок, кабинеты специалистов, Лего- и медиа-студии. Также в детском саду разместилась 3D-студия, где ребята смогут познакомиться с технологией 3D-печати, с профессией инженера, дизайнера и конструктора.
http://gcheb-ob...otkrilsya-novij
Курганская область
г.Курган
Три новых детских сада-яслей в Кургане приняли первых воспитанников. Строительство садиков завершили в декабре 2021 года, затем они прошли процедуру лицензирования. И в феврале открыли свои двери для малышей.Новые детские сады открылись в 4, 5 и 7 микрорайонах Заозерного. В 4-м и 5-м микрорайонах детские сады рассчитаны на 100 мест, в 7-м — на 150 мест.После дошкольные учреждения прошли лицензирование и теперь открыли двери для малышей. Для ребят и коллектива в новых садиках созданы комфортные условия. У каждой группы есть отдельная игровая комната, буфетная, спальня, туалет, раздевалка и приёмная. Мебель, оборудование — все новое, современное. На территории благоустроены площадки с ярким оборудованием для уличных игр.
https://kurgano...pervyh-malyshey
https://kurgan....asli/102582606/
Республика Удмуртия
с. Шевырялово
В Удмуртии открылись новые детские сады. Новоселье отметили малыши и родители в селе Шевырялово Сарапульского района и в Каракулино. Это типовые проекты на 80 мест, которые строятся в рамках национального проекта
http://udmurt.r...va/news/330923/
с. Каракулино
Новый детский сад открыли в селе Каракулино. Этого события малыши и родители ждали с нетерпением,
Новый детский сад станет структурным подразделением детского сада № 2.
На его строительство направили более 150 миллионов рублей. С открытием нового здания Каракулинского детского сада № 2 на селе будет полностью ликвидирована очередность детей в дошкольные образовательные учреждения.
Новый детский сад открыли в селе Каракулино Удмуртии © d-kvadrat.ru
https://ijevsk....rtii/102858444/
https://www.d-k...u/novosti/19325
Республика Саха-Якутия
г.Алдан
В микрорайоне Солнечный города Алдана торжественно открыли детский сад «Дельфин», Строительство нового здания началось осенью 2020 года за счет федеральной субсидии в рамках национального проекта «Демография».
Двухэтажное здание рассчитано на 6 групп и 120 воспитанников в возрасте от полутора до семи лет. Детский сад рассчитан на 120 мест. В здании предусмотрены залы для физкультурных и музыкальных занятий. А также для проведения праздничных мероприятий, медицинский блок и другие административно-бытовые помещения.
DS Aldan 2022 2 © 100yakutia.ru
DS Aldan 2022 6 © 100yakutia.ru
https://www.1sn.ru/277352.html ( открытие)
https://100yaku...ktu-demografiya ( фото изнутри)
Республика Татарстан
Пестричинский район
д.Куюки, с. Богородское
В районе открыли сразу два новых детских сада — «Сказка» в селе Куюки и «Золотой ключик» в Богородском.Праздник открытия дошкольных учреждений сопровождался приветственной речью почетных гостей, разрезанием красной ленты, передачей символического ключа, экскурсией и концертом. Здания двухэтажные, в них просторные светлые помещения, цветные стены и шкафчики, мягкие ковры, увлекательные игровые зоны и уютные кроватки.
http://pestrecy...k-v-bogorodskom
Республика Марий Эл
пос. Нурма
В посёлке Нурма Медведевского района открыли второй корпус детского сада «Рябинушка». Строительство велось в рамках нацпроекта «Демография». Учреждение рассчитано на 55 мест для детей в возрасте с 1 года до 3 лет. В здании есть пищеблок, прачечная, медицинский блок, объединенный музыкальный и спортивный зал, методический кабинет. Детсад полностью оснащён оборудованием и мягким инвентарем. Для развития детей установлено современное оборудование: умное зеркало, интерактивная песочница, интерактивный физкультурный комплекс, интерактивный образовательный пол, интерактивная панель. Оборудованы территория и прогулочные площадки.
https://www.mar...on/item/130290/
https://yoshkar...rpus/102613069/
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