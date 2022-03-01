«Кубаньжелдормаш»: производство ковшей для экскаваторов-погрузчиков по мировым стандартам

ковши экскаваторные © zdm.ru

История происхождения такой техники, как экскаваторы, началась еще в далеком 1839 году, интересен тот факт, что над разработкой копательной машины трудился даже великий и гениальный художник, писатель и инженер Леонардо да Винчи.

С тех времен машины значительно менялись и дорабатывались, но основной оставалась задача модификации навесного оборудования на экскаватор. Производство ковшей внутри страны для зарубежной спецтехники по объективным причинам на сегодняшний день становится все актуальнее. Завод АО «Кубаньжелдормаш» является одним из крупнейших производителей навесного оборудования в России.

процесс производства ковша © zdm.ru

производство ковша для экскаватора © zdm.ru

Мы предлагаем широкую линейку ковшей для экскаваторов-погрузчиков, совместимых с зарубежной спецтехникой всех брендов. При необходимости изготовим ковш экскаватора с креплением для спецтехники любых брендов по вашим эскизам и чертежам. Комплектуем наши ковши зубьями и пальцами собственного производства, что позволяет увеличить качество выпускаемой продукции и удешевить стоимость изделия для конечного покупателя.

Преимущества ковшей для экскаваторов «Кубаньжелдормаш»

Футеровка ковшей — наваривание металлических пластин к ковшу. Благодаря футеровке ковш для экскаватора-погрузчика становится более устойчивым к истиранию и механическим повреждениям.

ковши для экскаватора © prokovsh.ru

Крепкая и надёжная конструкция — профиль ковша вытянут вперед, что способствует максимальному заполнению, а его острый угол минимальному сопротивлению грунта.

Долговечность — нагрузка на дно ковша и щеки распределяется равномерно. Высокое качество применяемых материалов за счет прямых поставок сталей с меткомбинатов.

Применение низколегированных сталей 10ХСНД и 09Г2С, что позволяет получить высокую прочность и твердость всей конструкции ковша, хорошую пластичность и абразивную стойкость. Завод основан в 1933 году, постоянно развивается, наращивая производственные мощности и охватывая новые сегменты рынка.

Доставка ковша в любую точку России, СНГ и мира. По критерию цена/качество мы всегда предлагаем нашим заказчикам самые лучшие цены в России. Кроме того, после первой покупки ковша нашего производства клиенты практически всегда обращаются за новым ковшом именно к нам. Мы никогда не оставляем наших заказчиков с нашей техникой наедине, мы всегда рядом. Не только во время гарантии, и когда она заканчивается. Мы всегда рады новым партнёрам, сотрудничеству и обратной связи!

Акционерное общество «Кубаньжелдормаш»

Подъемно-транспортное машиностроение, железнодорожное машиностроение, литье и обработка металлов, производство сельхозтехники.

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