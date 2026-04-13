Российский завод выпустил ковш для редкого экскаватора KOMATSU
Как стало известно Telegram-каналу Agroreport, завод «Профессионал» (г. Иваново) разработал и выпустил ковш, подходящий для экскаватора KOMATSU PC3400 и тяжелых условий работы.
«Это новая и редко встречающаяся модель спецтехники, и в целом по миру таких экскаваторов мало. Большая их часть работает на угольном разрезе в Юго-Восточной Азии <…> Мы произвели ковш „обратная лопата“ объёмом 19 куб. м. Наши инженеры специально выезжали на место работы клиента для проведения замеров и оценки условий эксплуатации», — сообщила компания.
Для надёжного врезания в грунт и устойчивости к нагрузкам в карьере оборудование оснащено коронками и защитой. Ковш уже запущен в работу.
Фото: «Профессионал»
