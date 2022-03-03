ООО ПКФ «СтанкоАртель». Импортозамещение. Кулачки с зубчатым и пазовым соединениями.

Данный вид кулачков используется в автоматических и ручных патронах токарных и токарно-фрезерных станков с ЧПУ, где требуется быстрое время переналадки и переустановки за счет смены кулачков.

Накладные кулачки ООО ПКФ «СтанкоАртель» изготавливаются как в дюймовом, так и в метрическом исполнении, мягкие (сырые) или каленые в зависимости от поставленных задач и технологии Заказчика, являются аналогами продукции фирм SMW AUTOBLOK, ROHM, Schunk, Kitagawa, Forkardt, Bison-Bial.

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© stankoartel.com

Возможна разработка и изготовление под конкретную деталь и технологию согласно ТЗ Заказчика. Ниже представлены комплекты специальных сырых кулачков для патрона SMW AUTOBLOK с дюймовым зубчатым креплением.

Пример 1.

© stankoartel.com

© stankoartel.com

Пример 2.

© stankoartel.com

© stankoartel.com

Комплект каленых накладок на кулачки специального патрона SMW AUTOBLOK под необходимый диаметр обрабатываемых труб для трубонарезного станка с ЧПУ, согласно ТЗ Заказчика.

© stankoartel.com

© stankoartel.com

Комплект каленых кулачков с винтами с пазовым соединением (американский стандарт) для патрона Bison-Bial.

© stankoartel.com

© stankoartel.com