«Мираторг» запустил три новые фермы КРС в Брянской области

Агропромышленный холдинг «Мираторг», ведущий оператор мясного рынка в РФ, запустил три новые фермы в Выгоничском, Почепском и Климовском районах Брянской области для выращивания мясного КРС в рамках межрегионального проекта. Поставки животных на новые фермы выполнены за счёт собственного поголовья компании. Новые площадки — «Малфа», «Милечь» и «Фоевичи» — это высокотехнологичные комплексы для содержания животных. «Малфа» и «Фоевичи» являются материнскими фермами, где выращивание происходит по принципу «корова-телёнок», «Милечь» — ферма доращивания, куда поступают тёлки, достигшие возраста шести месяцев, для последующей подготовки к осеменению и появлению телят.

Фермы открылись в конце 2021 года, скот на «Малфу» и «Фоевичи» начали завозить в декабре, на «Милечь» — в январе 2022 г. Заселение планируется завершить в марте. Новые фермы — это более 80 рабочих мест на селе и более 3,4 млн рублей НДФЛ после выхода ферм на полную мощность.

Компания реализует проект мясного скотоводства на территории Брянской области с 2011 года. Регион стал стартовой площадкой для межрегионального проекта по выращиванию КРС, который сегодня реализуется на территории Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской и Калининградской областей. За это время холдинг с нуля построил производство говядины полного цикла — от выращивания кормов до глубокой переработки мяса. Полный цикл производства и логистического обслуживания позволяет контролировать качество на всех уровнях.

Активы межрегионального проекта включают 108 ферм крупного рогатого скота (КРС), из которых 54 — в Брянской области, а также три фидлота и комплекс по убою и переработке КРС мощностью 272 тыс. тонн продукции в год, который начал поэтапную модернизацию.

Под строительство новых ферм и обеспечение кормовой базы площадок в рамках проекта компания за последние пять лет ввела в сельскохозяйственный оборот в Брянской области свыше 70,2 тыс. га земли, из которых более 54 тыс. га были поросшими древесно-кустарниковой растительностью. В 2022 году — вернёт в оборот ещё более 12 тыс. га.

«Запуск новых ферм обусловлен ростом поголовья скота. В этом году агрохолдинг получит беспрецедентный для отечественной отрасли мясного скотоводства приплод — более 309 тысяч телят. Строя новые площадки, компания создаёт дополнительные рабочие места на селе, возвращает заброшенные земли в севооборот, платит налоги. Дальнейшие планы связаны с увеличением поголовья на действующих фермах межрегионального проекта до 1 млн голов. Тем самым „Мираторг“ приближает решение задачи по обеспечению страны качественной экологически чистой говядиной, произведённой в России», — прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга «Мираторг».