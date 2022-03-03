В Череповце запустили завод по выпуску оборудования для газификации

© mrg.gazprom.ru

3 марта в Вологодской области на территории опережающего социально-экономического развития «Череповец» состоялось открытие завода ООО «Норд» (дочерняя структура «Северной компании») по производству водогрейных газовых котлов. Об этом сообщает ТОСЭР «Череповец».

Новый завод обеспечит регионы отечественным водогрейным котельным оборудованием, которое может применяться для газификации промышленных, бытовых, социальных объектов.

Благодаря современной оснащенности производства срок выпуска изделий сократится, а объемы поставок увеличатся. В год планируется выпускать 220 котлов мощностью от 75 кВт до 50 МВт.

© user34784.clients-cdnnow.ru

Ожидается, что в комплексе будет работать 140 человек, в том числе 40 инженерно-технических специалистов и высококвалифицированных сотрудников.

По словам генерального директора ООО «Норд» Ильи Шебаленкова, производство загружено на полную мощность, пока работают около 70 человек. «У «Северной компании» есть две производственные площадки в Вологодской области, здесь в Череповце мы делаем котлы и газовое оборудование большой мощности. Хотим на этой площадке локализовать производство газорегулирующего оборудования. До этого, несколько лет назад, покупали в Италии, сейчас локализовали в Череповце и хотим наладить производство полного цикла.