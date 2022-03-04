Полуприцеп лесовоз Политранс © www.politrans.ru

Все большее число заказчиков из различных отраслей и регионов эксплуатируют полуприцепы на пневматической подвеске. В новой модели сортиментовоза «Политранс» 94171-034-022 удалось воплотить множество технических и конструкторских решений, направленных на максимально эффективное его использование.

Полуприцеп сортиментовоз Политранс © www.politrans.ru

Так, снаряженная масса полуприцепа составляет всего 7700 кг, при грузоподъемности 34300 кг. Во многом, этого удалось достичь благодаря применению высокопрочной стали. Полностью из нее изготовлены коники. Они имеют разборную конструкцию со съемными стоками. Также на снижение массы влияет и тип устанавливаемой подвески.

Полуприцеп лесовоз Политранс 34 тонны © www.politrans.ru

В данном случае — это пневматическая подвеска SAF Intra. Пневмопривод тормозов с системой EBS от Wabco. Длина грузовой площадки оставляет 12500 мм, что позволяет перевозить сортимент в пачках 3×4 или 2×6 м. объемом до 51 м.куб. Увязочные устройства крепятся на раме и позволяют надежно фиксировать груз при перевозке.

Фонари освещения рабочей площадки полуприцепа Политранс © www.politrans.ru

Для удобства обслуживания и при проведении погрузо-разгрузочных работ на переднем щите установлены 2 фонаря, которые могут фиксироваться в 3-х положениях. Задние фонари защищены металлическим кожухом и могут складываться. Контроль за нагрузками обеспечивает Smartboard. Партия таких полуприцепов будет работать в республике Коми. По согласованию с заказчиком изменили и цветовое решение.

Лесовозный полуприцеп Политранс © www.politrans.ru

Если ранее полуприцепы-сортиментовозы окрашивались в один цвет (оранжевый или красный), то теперь рама полуприцепа стала серой, а коники, противозахватные балки и передний щит окрашены в оранжевый цвет.