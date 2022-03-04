На первом в стране двухтопливном пароме в порту Усть-Луга подняли российский флаг

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Головной автомобильно-железнодорожный паром «Маршал Рокоссовский» готов приступить к работе на линии Усть-Луга — Балтийск. 4 марта 2022 года на судне прошла церемония поднятия Государственного флага РФ, а также состоялась первая накатка вагонов.

Как было отмечено в ходе церемонии, выход в Балтику новых экологичных паромов позволит гарантировать надежную связь Калининградской области с остальной страной.

Паром «Маршал Рокоссовский» В морской порт Усть-Луга автомобильно-железнодорожный паром «Маршал Рокоссовский» прибыл 3 февраля 2022 года. До этого новое судно успело зайти в Калининградскую область. С 4 марта паром приступает к регулярной работе на линии между двумя регионами.

Паром «Маршал Рокоссовский» «Маршал Рокоссовский» является головным паромом проекта CNF19M. Заказчиком серии из двух судов выступает ФГУП «Росморпорт». Государственный контракт был заключен с Невским судостроительно-судоремонтным заводом.

На условиях субподряда строительство серии ведется в Турции на верфи Kuzey Star.

Паром «Маршал Рокоссовский» разработан в «Морском Инженерном Бюро». Отличительной особенностью нового судна является высокая экологичность. Паром проекта CNF19M оснащен двухтопливной энергоустановкой, способной работать на низкосернистом дизельном топливе и сжиженном природном газе (СПГ). Паром «Маршал Рокоссовский».

От работающих сейчас на этой линии паромов «Маршал Рокоссовский» отличается скоростью погрузки. За счет особенностей проекта погрузка нового парома занимает 5 часов вместо 20 часов, как это было ранее. Помимо этого, в будущем паромы проекта CNF19M планируется использовать в проекте по развитию автономного судовождения.

Спустя несколько минут после поднятия государственного флага РФ началась первая накатка вагонов на паром. На судно были погружены два состава с различными грузами для Калининградской области.

Стоит напомнить основные технические характеристики судна проекта CNF19M. Длина парома составляет 199,9 м, ширина — 27 м, осадка — 6 м, скорость хода на чистой воде — 16,5 узлов. Экипаж насчитывает 24 человека. Также предусмотрены 12 мест для перевозки пассажиров.

Для безопасного маневрирования паром оснащен одним кормовым и двумя носовыми подруливающими устройствами.

Судно отличается высокой степенью автоматизации. Для экипажа и пассажиров предусмотрены комфортные условия проживания.

Основное предназначение парома — перевозка железнодорожных составов российского стандарта с шириной колеи 1520 мм. Помимо этого, предусмотрены возможность транспортировки грузовых автомобилей.

До сегодняшнего дня на линии Усть-Луга — Балтийск работали два парома — «Амбал» и «Балтийск». С появлением «Маршала Рокоссовского» их число увеличилось до трех. Вскоре должен быть сдан второй паром проекта CNF19M «Генерал Черняховский». Это событие ожидается до конца 2022 года.

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