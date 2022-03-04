В Череповце запустили производство интеллектуальных электросчётчиков

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В Череповце Вологодской области открыли производство интеллектуальных приборов учёта электроэнергии на заводе «Нартис».Предприятие планирует выпускать 1,5 млн электросчётчиков в год с возможностью расширения до 2 млн.

Основная доля материалов для производства — отечественная, продукция завода, по его словам, будет поставляться по всей России — от Калининграда до Владивостока, а также на рынки других стран. Спрос на это оборудование прогнозируется «серьёзный», с учётом перехода на новые счётчики, который начался летом 2020 года и должен завершиться к 2023 году.

Генеральный директор ООО «Завод „Нартис“ Олег Владимиров сообщил, что в Череповце создано предприятие полного производственного цикла. Ключевым элементов приборов является микроконтроллер, он импортного производства. Но уже к середине 2022 года руководство компании рассчитывает локализовать и производство микроконтроллеров для приборов учёта."Чтобы подстраховаться, ведём переговоры с китайскими партнерами, но это запасной путь. Задача — 100% локализация всего производства здесь, на месте из всех отечественных комплектующих», — сказал Олег Владимиров

Счётчики, которые выпускают на заводе в Череповце, рассчитаны для любого потребителя — от квартиры и небольшого домовладения до крупных промышленных предприятий. Приборы позволяют дистанционно контролировать расход электроэнергии. В 2021 году при тестовом режиме производства здесь выпустили 63 тыс. счётчиков. Капитальные вложения в строительство предприятия составили 592 млн рублей, инвестором было заявлено 249 рабочих мест.