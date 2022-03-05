Полуприцеп «Политранс» для перевозки сверхтяжелых негабаритных грузов

Полуприцеп Политранс 87 тонн © www.politrans.ru

Особо тяжелые грузы требуют и особой техники для их перевозки. При ее проектировании учитываются все особенности груза, условия и интенсивность эксплуатации, рассчитываются экстремальные нагрузки, тщательно подбираются материалы и комплектующие.

Компания «Политранс» имеет большой опыт в проектировании и производстве полуприцепов для перевозки сверхтяжелых негабаритных грузов. Теперь линейка такой техники пополнилась еще одной моделью высокорамного полуприцепа-тяжеловоза «Политранс» 94165-050-02.

Высокорамный полуприцеп Политранс для бездорожья © www.politrans.ru

Этот полуприцеп разработан для эксплуатации в крайне экстремальных условиях — он будет возить грузы на Чукотке. Грузоподъемность его составляет более 90 тонн, длина грузовой площадки до трапов — 10994 мм., ширина 3480 мм (с уширителями — 3980 мм.).

Полуприцеп тяжеловоз Политранс 87 тонн © www.politrans.ru

На площадке размещены отбойные брусья, с возможностью изменения ширины в 4-х положениях. Это позволяет перевозить тяжелую технику с разной колеей. Также здесь установлены передние упоры для техники.

Полуприцеп Политранс с гидравлическими трапами © www.politrans.ru

Заезд на площадку осуществляется по трапам с гидравлическим приводом с углом заезда — 18 градусов.

Подвеска полуприцепа — рессорная, 4 оси. Ошиновка двускатная шинами 14,00 R20. Тормозная система оснащена пневмоприводом с ABS. Задний буфер съемный. Это особенно важно при движении по бездорожью.

Рессорная подвеска полуприцепа Политранс © www.politrans.ru

Фиксацию груза груза на площадке обеспечивают увязочные проушины и поворотные петли для увязки груза.

Эксплуатироваться этот полуприцеп может с различными тягачами. Для этого предусмотрена возможность переустановки шкворня в 2-х положениях.

Полуприцеп Политранс для Чукотки © www.politrans.ru

Эта модель полуприцепа обладает большим потенциалом для модернизации. На ее базе возможно проектировать и выпускать различные модификации по специальным заказам.