Полуприцеп «Политранс» для перевозки сверхтяжелых негабаритных грузов
Полуприцеп Политранс 87 тонн © www.politrans.ru
Особо тяжелые грузы требуют и особой техники для их перевозки. При ее проектировании учитываются все особенности груза, условия и интенсивность эксплуатации, рассчитываются экстремальные нагрузки, тщательно подбираются материалы и комплектующие.
Компания «Политранс» имеет большой опыт в проектировании и производстве полуприцепов для перевозки сверхтяжелых негабаритных грузов. Теперь линейка такой техники пополнилась еще одной моделью высокорамного полуприцепа-тяжеловоза «Политранс» 94165-050-02.
Высокорамный полуприцеп Политранс для бездорожья © www.politrans.ru
Этот полуприцеп разработан для эксплуатации в крайне экстремальных условиях — он будет возить грузы на Чукотке. Грузоподъемность его составляет более 90 тонн, длина грузовой площадки до трапов — 10994 мм., ширина 3480 мм (с уширителями — 3980 мм.).
Полуприцеп тяжеловоз Политранс 87 тонн © www.politrans.ru
На площадке размещены отбойные брусья, с возможностью изменения ширины в 4-х положениях. Это позволяет перевозить тяжелую технику с разной колеей. Также здесь установлены передние упоры для техники.
Полуприцеп Политранс с гидравлическими трапами © www.politrans.ru
Заезд на площадку осуществляется по трапам с гидравлическим приводом с углом заезда — 18 градусов.
Подвеска полуприцепа — рессорная, 4 оси. Ошиновка двускатная шинами 14,00 R20. Тормозная система оснащена пневмоприводом с ABS. Задний буфер съемный. Это особенно важно при движении по бездорожью.
Рессорная подвеска полуприцепа Политранс © www.politrans.ru
Фиксацию груза груза на площадке обеспечивают увязочные проушины и поворотные петли для увязки груза.
Эксплуатироваться этот полуприцеп может с различными тягачами. Для этого предусмотрена возможность переустановки шкворня в 2-х положениях.
Полуприцеп Политранс для Чукотки © www.politrans.ru
Эта модель полуприцепа обладает большим потенциалом для модернизации. На ее базе возможно проектировать и выпускать различные модификации по специальным заказам.
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