Военные строители возвели детский сад в Русской Арктике

© vskmo.ru

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ («ВСК») сдали под ключ новое дошкольное учреждение на 360 мест в поселке Белушья Губа архипелага Новая Земля, объект появился благодаря дополнительному финансированию, выделенному правительством РФ на развитие инфраструктуры закрытых административных территориальных образований и удаленных гарнизонов.

Двухэтажное П-образное здание детского сада (4104,5 м2) построено в непростых климатических и геологических условиях. На архипелаге специфические грунты, вечная мерзлота. Земля здесь постоянно промерзает и оттаивает, есть опасность эрозии и оползней, что может влиять на устойчивость зданий. Поэтому, прежде чем приступить к работам, специалисты выбрали имеющийся грунт, заменив его на песок, щебень и гравий. И только потом, в эту подушку, установили 9-метровые сваи.

© vskmo.ru

Строение возвели по блочно-модульной технологии, хорошо зарекомендовавшей себя при создании объектов в сложных климатических условиях. Каркас — особо прочные профили и металлические колонны, перекрытия сделаны из цементно-стружечных и минераловатных плит, стены — сертифицированные стеновые сэндвич-панели (толщина 150 мм) с дополнительным внутренним утеплением толщиной 100 мм.

Снаружи здание обшито декоративным фасадом. Яркие визуальные акценты привлекают внимание и позитивно влияют на настроение посетителей детского сада.

© vskmo.ru

Дошкольное учреждение рассчитано на 360 мест, здесь будут работать 16 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В здании также есть музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда, психолога, сенсорная комната, компьютерный класс, прачечная, медицинский блок, столовая на 2520 порций в день и другие помещения.

В каждой группе сделаны раздевалки с индивидуальными шкафами и тележками для игрушек, используемых на улице, уютные просторные игровые комнаты, санузлы и буфеты. Для малышей сделаны пеленальные столы, в своих группах они могут играться в сухих бассейнах. Все помещения оборудованы современной, безопасной и удобной мебелью.

Особенность детского сада — свой бассейн 7×3 м, в котором будут учить плаванию и закалять малышей.

© vskmo.ru

На архипелаге Новая Земля — полярная ночь, поэтому для детей предусмотрели фотарий (светолечебный кабинет для облучения ультрафиолетовыми и тепловыми лучами) и галокамеру (комната, в которой созданы условия соляной пещеры для проведения галотерапии).

Белушья Губа — посёлок городского типа в Архангельской области, административный центр городского округа и района Новая Земля. Расположен в пограничной зоне.

© vskmo.ru

© vskmo.ru

Сегодня в Белушьей Губе находятся командные органы Центрального полигона Российской Федерации. Есть средняя школа на 560 мест, детский сад на 80 мест, 12 жилых домов, гостиница, магазин, парикмахерская, фотоателье, комбинат бытового обслуживания, телерадиостанция «Орбита», филиал 1080 центрального военного госпиталя на 150 коек, поликлиника, дом офицеров, солдатский клуб, спорткомплекс с 25-метровым плавательным бассейном, православный храм. Население поселка Белушья Губа на 1 января 2021 г. составляло 2861 человек.

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru