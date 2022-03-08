В сосудистом центре Новгородской областной больницы открылась новая операционная
В марте в Новгородской областной клинической больнице открылась новая операционная с современным оборудованием для лечения болезней системы кровообращения.
Главный врач ГОБУЗ «НОКБ» Илья Кяльвияйнен рассказал, что в прошлом году, в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новгородской области до 2025 года», был закуплен ангиограф, проведён необходимый ремонт помещений. В планах — приобретение такого же оборудования для Старорусской ЦРБ. По словам Ильи Кяльвияйнена, таким образом потребность региона в вопросах лечения болезней сердца и сосудов будет закрыта полностью.
Еще одну новую операционную в НОКБ — рентгенэндоурологическую — планируют ввести в эксплуатацию в апреле. В ней установлен современный аппарат литотриптер. Ожидается, что в новой операционной будут проводиться дополнительно до тысячи операций в год.
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