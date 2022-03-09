Новый продукт компании «Силовые машины». Система диагностики и предиктивной аналитики

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Система предиктивной диагностики — это аппаратно-программный комплекс, который отслеживает состояние основного оборудования электрических станций, выявляет неисправности на ранних стадиях, прогнозирует развитие неисправностей на основании анализа текущих данных, получаемых в режиме реального времени.

Цель системы предиктивной диагностики — обеспечить безаварийность работы и сократить внеплановые простои с последующим переходом к ремонту по техническому состоянию.

Cфера применения

Паровые турбины

Турбогенераторы

Паровые котлы (2021 год)

Гидравлические турбины (2021 год)

Гидрогенераторы (2021 год)

Газовые турбины (2022 год)

Система предиктивной диагностики состоит из локального программно-технического комплекса, устанавливаемого на объекте генерации, и экспертно-диагностического центра, расположенного на Ленинградском Металлическом заводе «Силовых машин». Локальная и удаленная части функционируют как единое целое.

Локальный программно-технический комплекс проводит диагностику технического состояния, прогнозирует развитие отклонений, осуществляет сбор и передачу данных в диагностический центр.

Мониторинг состояния оборудования проводится в экспертно-диагностическом центре «Силовых машин» и обеспечивает контроль за работой подключенного оборудования в режиме 24/7. В любой момент времени специалисты центра мониторинга видят информацию о текущем состоянии генерирующего оборудования заказчика у себя на экране. Получаемая информация передается по безопасному каналу между электростанцией и «Силовыми машинами».

Система предиктивной диагностики использует передовые алгоритмы математического моделирования и статистического анализа.

Программно-алгоритмическое обеспечение системы предиктивной диагностики охватывает все основные узлы и системы оборудования и состоит из следующих модулей:

модуль расчета температурных напряжений;

модуль расчета технико-экономических показателей (ТЭП);

модуль диагностики вибрационного состояния;

модуль диагностики системы автоматического регулирования (САР);

модуль диагностики системы тепловых расширений;

модуль диагностики теплообменного оборудования;

модуль диагностики генераторного оборудования;

модуль статистического моделирования и прогностики.

Система предиктивной диагностики имеет интуитивно понятный интерфейс с удобной подачей рекомендаций по эксплуатации оборудования.

Интерфейс программного обеспечения выполнен на основе реальных геометрических моделей узлов оборудования. Важное преимущество — это возможность доступа к эксплуатационной документации.

Доступ к данным может осуществляется через браузерную версию как со стационарных компьютеров, так и с мобильных устройств, что позволяет получать оперативную информацию о состоянии оборудования всем уполномоченным лицам. Количество рабочих мест не ограничено. Данный функционал позволит держать под контролем состояние стратегически важных активов и оценивать качество их эксплуатации.