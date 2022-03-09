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Информационные технологии

Новый продукт компании «Силовые машины». Система диагностики и предиктивной аналитики

 © power-m.ru

Система предиктивной диагностики — это аппаратно-программный комплекс, который отслеживает состояние основного оборудования электрических станций, выявляет неисправности на ранних стадиях, прогнозирует развитие неисправностей на основании анализа текущих данных, получаемых в режиме реального времени.

Цель системы предиктивной диагностики — обеспечить безаварийность работы и сократить внеплановые простои с последующим переходом к ремонту по техническому состоянию.

Cфера применения

  • Паровые турбины
  • Турбогенераторы
  • Паровые котлы (2021 год)
  • Гидравлические турбины (2021 год)
  • Гидрогенераторы (2021 год)
  • Газовые турбины (2022 год)

Система предиктивной диагностики состоит из локального программно-технического комплекса, устанавливаемого на объекте генерации, и экспертно-диагностического центра, расположенного на Ленинградском Металлическом заводе «Силовых машин». Локальная и удаленная части функционируют как единое целое.

Локальный программно-технический комплекс проводит диагностику технического состояния, прогнозирует развитие отклонений, осуществляет сбор и передачу данных в диагностический центр.

Мониторинг состояния оборудования проводится в экспертно-диагностическом центре «Силовых машин» и обеспечивает контроль за работой подключенного оборудования в режиме 24/7. В любой момент времени специалисты центра мониторинга видят информацию о текущем состоянии генерирующего оборудования заказчика у себя на экране. Получаемая информация передается по безопасному каналу между электростанцией и «Силовыми машинами».

Система предиктивной диагностики использует передовые алгоритмы математического моделирования и статистического анализа.

Программно-алгоритмическое обеспечение системы предиктивной диагностики охватывает все основные узлы и системы оборудования и состоит из следующих модулей:

  • модуль расчета температурных напряжений;
  • модуль расчета технико-экономических показателей (ТЭП);
  • модуль диагностики вибрационного состояния;
  • модуль диагностики системы автоматического регулирования (САР);
  • модуль диагностики системы тепловых расширений;
  • модуль диагностики теплообменного оборудования;
  • модуль диагностики генераторного оборудования;
  • модуль статистического моделирования и прогностики.

Система предиктивной диагностики имеет интуитивно понятный интерфейс с удобной подачей рекомендаций по эксплуатации оборудования.

Интерфейс программного обеспечения выполнен на основе реальных геометрических моделей узлов оборудования. Важное преимущество — это возможность доступа к эксплуатационной документации.

Доступ к данным может осуществляется через браузерную версию как со стационарных компьютеров, так и с мобильных устройств, что позволяет получать оперативную информацию о состоянии оборудования всем уполномоченным лицам. Количество рабочих мест не ограничено. Данный функционал позволит держать под контролем состояние стратегически важных активов и оценивать качество их эксплуатации.
Источник: https://power-m.ru/customers/diagnostics/

энергетика, информационные технологии
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