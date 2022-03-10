Добавить статью
Лого Сделано у нас
Медучреждения

В Туймазах Башкирии открылся клинико-диагностический инфекционный центр

 © resbash.ru

В первом «лепестке» госпиталя в числе прочего расположился компьютерный томограф, во втором — лаборатории, постирочные, в третьем — десять реанимационных блоков.

Четвертый, пятый, шестой и седьмой «лепестки» — это палатные корпуса. В общей сложности в них находятся 40 боксов круглосуточного пребывания. В случае чрезвычайной ситуации учреждение сможет принять до 230 пациентов.
Источник: https://resbash.ru/articles/cotsium...2022-03-04/zapadnyy-forpost-2714621

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Башкирия
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,