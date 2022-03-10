В Туймазах Башкирии открылся клинико-диагностический инфекционный центр
В первом «лепестке» госпиталя в числе прочего расположился компьютерный томограф, во втором — лаборатории, постирочные, в третьем — десять реанимационных блоков.
Четвертый, пятый, шестой и седьмой «лепестки» — это палатные корпуса. В общей сложности в них находятся 40 боксов круглосуточного пребывания. В случае чрезвычайной ситуации учреждение сможет принять до 230 пациентов.
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