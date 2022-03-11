Тольяттикаучук завершил крупный инвестпроект по повышению эффективности производства

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На предприятии реконструирована установка метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ-2) для производства изобутан-изобутиленовой фракции по новой технологичной схеме.

Решение о реализации проекта было принято в 2020 г. Работы выполнялись в условиях действующего производства.

Проект предусматривал использование существующего, а также не задействованного ранее оборудования. Было проложено более 10 500 м трубопроводов.

Работы по реконструкции по сложности были сравнимы со строительством технологической установки практически с нуля.

В итоге на установке Д-3 производства БиДВМ (бутадиен-стирольный каучук и добавка высокооктановая метанольная) была смонтирована новая установка по производству МТБЭ-2.

Новая технологическая схема разрабатывалась для повышения эффективности распределения сырья между производствами и снижения его потерь.

Теперь предстоит в тестовом режиме проверить работу новой схемы и подтвердить заявленный экономический эффект.

Теперь на предриятии при одинаковых объёмах закупок сырья увеличена выработка изобутан-изобутилена и метил-трет-бутилового эфира.

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