Тольяттикаучук завершил крупный инвестпроект по повышению эффективности производства
На предприятии реконструирована установка метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ-2) для производства изобутан-изобутиленовой фракции по новой технологичной схеме.
Решение о реализации проекта было принято в 2020 г. Работы выполнялись в условиях действующего производства.
Проект предусматривал использование существующего, а также не задействованного ранее оборудования. Было проложено более 10 500 м трубопроводов.
Работы по реконструкции по сложности были сравнимы со строительством технологической установки практически с нуля.
В итоге на установке Д-3 производства БиДВМ (бутадиен-стирольный каучук и добавка высокооктановая метанольная) была смонтирована новая установка по производству МТБЭ-2.
Новая технологическая схема разрабатывалась для повышения эффективности распределения сырья между производствами и снижения его потерь.
Теперь предстоит в тестовом режиме проверить работу новой схемы и подтвердить заявленный экономический эффект.
Теперь на предриятии при одинаковых объёмах закупок сырья увеличена выработка изобутан-изобутилена и метил-трет-бутилового эфира.
Номенклатура продукции Тольяттикаучука:
- синтетические каучуки основная;
- углеводородные фракции,
- продукты органического и неорганического синтеза,
- мономеры, полимеры,
- присадки для автомобильного бензина.
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