Первая партия новых троллейбусов прибыла в Петрозаводск
В Петрозаводск пришли первые пять новых троллейбусов, собранных на предприятии «Транс-Альфа» в Вологде. Транспорт выпустят на линию уже в апреле, сейчас он проходит техническую настройку. Всего до конца июня в столицу Карелии поступят 16 новых машин.
Троллейбусы модели «Авангард» относятся к поколению Smart, то есть к «умному транспорту». У них панорамное лобовое остекление, а модульная маска состоит из заменяемых элементов, что упрощает ремонт, например, после ДТП. Есть светодиодная оптика. В кабине водителя кондиционер, система с автообъявлением остановок, видеорегистратор и видеосистема, подключенная к 8 камерам в салоне. Есть автосистема пожаротушения и тахограф. Саму кабину сделали такой, чтобы водителю было не только комфортно, но и безопасно.
Салон сделан из трудногорючих светлых материалов. Помимо камер, в нем есть антивандальные кресла, система безналичной оплаты, USB-розетки, WI-FI. Троллейбус низкопольный, с выдвигающимся пандусом для инвалидов и родителей с детскими колясками. Для них есть отдельное сиденье-купе с ремнем безопасности. В салоне пять отопителей.
Сейчас в Петрозаводске используются троллейбусы 1991-2013 годов выпуска. Последние поставки были в 2013 году. Действующему подвижному составу было крайне необходимо обновление. Новый транспорт купили за счет бюджета республики, на его покупку городу выделили 290 миллионов рублей.
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