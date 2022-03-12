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Фотофакты

Ход строительства новых спортивных объектов

 © im2.ezgif.com

Арена Омск

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © www.skyscrapercity.com

Ледовая арена в Екатеринбург

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

Дворец спорта «Кузбасс-арена»

 © im2.ezgif.com

Дворец водных видов спорта в Екатеринбург

 © im2.ezgif.com

Дворец водных видов спорта в Краснодаре

 © im2.ezgif.com
Источник: https://www.skyscrapercity.com/foru...%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC.345/

строительство
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