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Модернизация

КАМАЗ обновляет промышленную линию на заводе двигателей

 © rostec.ru

На линии сборки двигателей Р6 в цехе 417 на заводе двигателей КАМАЗа продолжается модернизация оборудования. Завершен монтаж нового участка — в будущем его соединят с уже существующей линией, что значительно ее расширит.

По словам главного специалиста проекта «Тибет» завода двигателей Павла Недопекина, весь монтаж разбит на два этапа. Сейчас подходит к концу первый. «Поставка оборудования для работы была в декабре-январе, а к монтажу приступили 27 января. К настоящему времени механический монтаж закончен, готова новая часть конвейера, установлены транспортная система и новые ручные станции, — рассказал он. — На следующей неделе мы планируем закончить программирование и отладку».

На майские праздники старую и новую линии будут соединять между собой, устанавливать новые автоматические и полуавтоматические станции. К июню проведут пробный запуск, соберут опытную партию двигателей, после чего можно будет загружать модернизированный участок. «В рамках модернизации на линии будут внедрены дополнительные системы контроля, например автоматическое измерение выступания гильз после запрессовки, автоматическая регулировка клапанов и многое другое, — пояснил Павел Недопекин. — И системы FPMS и Atlas Copco нам в этом помогут: электронные, полностью контролируемые, управляемые и исключающие ошибки. Это в нашем деле важно».

Главная цель модернизации — увеличить производительность линии до 30 тысяч двигателей в год (сейчас она рассчитана на 12 тысяч). Более того, на доработанном оборудовании от немецкой компании ThyssenKrupp появится возможность собирать новые 13-литровые газовые и газодизельные двигатели. Благодаря модернизации появятся новые рабочие места. Сейчас на линии в одну смену трудятся 35 основных рабочих, а вскоре понадобится еще 25 человек.
Источник: https://rostec.ru/news/kamaz-obnovl...nnuyu-liniyu-na-zavode-dvigateley-/

КАМАЗ, модернизация
  • Alex M Alex M
    12.03.2222:12:07

    В текущей ситуации, как скоро будет восстановлено производство последних поколений Камаз? Велась работа по замене немецких комплектующих? Для них электроника нужна, наши предприятия электронной промышленности будут вынуждены развиваться бешеными темпами!

    #1248379
  • Нет аватара Argonaft
    12.03.2223:07:21

    Сегодня как раз смотрел видео камазовского начальства. Сказали про сохранение всех рабочих мест, сокращение производства кабин К4 и немного про наращивание кабин старого модельного ряда К3. Про завод кабин К5 как-то ничего не понятно. Может ли он без немцев работать или нет? По автобусам сказали решают проблемы.

    Также не понятно по Лиазу, мосты ZF они импортозаместили или нет. Ну и «гармошки» скорее пока не будут выпускать, пока не будет замены узлу сочленения Хюбнер.

    Есть у кого данные

    #1248380
  • Нет аватара Leopold
    12.03.2223:20:54

    Вопрос по ЦПГ. Поршневые кольца закупаются или производятся в России? Остальное, в принципе, не столь требовательно к обработке

    #1248381
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