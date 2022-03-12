«Трансмашхолдинг» начал выпуск нового асинхронного тягового электродвигателя
Предприятия «ТМХ-Электротех» (входит в Трансмашхолдинг) приступил к выпуску новой техники — новому асинхронному тяговому электродвигателю (ТЭД) ДТА-200Т присвоена литера О1.
Новый асинхронный ТЭД прошёл предварительные и приёмочные испытания и соответствует требованиям Технического задания и ГОСТ 2582-2013. Приёмочная комиссия установила достаточность проведённых мероприятий по технологической подготовке производства для обеспечения выпуска установочной серии.
Новый двигатель предназначен для тепловоза ТЭМ23, который будет изготавливаться на Брянском машиностроительном заводе. Сейчас новый маневровый локомотив проходит завершающую стадию испытаний.
Переход от коллекторного тягового привода к асинхронному определён в «Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года». Объём установочной серии определён в размере 1200 штук.
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