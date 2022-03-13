В Тюмень пришли 80 новых «ЛиАЗов» большой и особо большой вместимости

© glava.tyumen-city.ru

В Тюмень прибыла партия современных автобусов производства Ликинского автозавода. В ближайшее время на линии выйдут 80 новых машин: 31 автобус большого класса с двигателями на природном газе (метане); 34 автобуса большого класса с дизельными двигателями; 15 автобусов особо большого класса («гармошки»).

Новые автобусы оборудованы всем необходимым. Транспорт изготовлен в специальной комплектации, в соответствии с требованиями заказчика и оснащён эргономичным сиденьем водителя, звуковой сигнализацией. В автобусах установлены тахографы, которые следят за соблюдением режима труда и отдыха, а установленное навигационное оборудование позволяет следить за соблюдением скоростного режима и маршрута движения. Имеется экран, куда выведено видео со всех камер, а запись сохраняется на жёстком диске.

В салоне подсветка, электронные маршрутоуказатели, видеомониторы и речевые автоинформаторы обеспечивают пассажиров всей нужной информацией. Автобусы имеют полностью низкопольную компоновку, что облегчает посадку и высадку пассажиров, а также систему, обеспечивающую наклон кузова по направлению к посадочной платформе. В салоне установлены приспособления для перевозок маломобильных групп населения: аппарели и крепления для инвалидных колясок. Кроме того, в салонах имеются новые климатические системы и USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств. Предусмотрен и отсек для хранения уборочного инвентаря.

Все автобусы окрашены в единой цветовой гамме и брендированы в узнаваемой стилистике «Тюменский транспорт».

© glava.tyumen-city.ru

© glava.tyumen-city.ru

© glava.tyumen-city.ru

© glava.tyumen-city.ru

© glava.tyumen-city.ru

© glava.tyumen-city.ru

© glava.tyumen-city.ru

© glava.tyumen-city.ru

© glava.tyumen-city.ru

© glava.tyumen-city.ru

© glava.tyumen-city.ru

© glava.tyumen-city.ru

© glava.tyumen-city.ru

© glava.tyumen-city.ru