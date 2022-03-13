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Детские сады и школы

В Северном микрорайоне Электростали открылся новый детский сад

 © inelstal.ru

В Северном микрорайоне Электростали сегодня открылся новый детский сад, построенный за счет внебюджетных средств. Это современное, красивое трехэтажное здание, в котором есть все необходимое для малышей — пищеблок, спортивный и актовый залы, медицинский кабинет, комнаты для дополнительных занятий, кабинеты логопеда и психолога. Детский сад рассчитан на 140 воспитанников, которые будут заниматься в шести группах.

 © inelstal.ru

 © inelstal.ru
Источник: http://inelstal.ru/novosti/v_gorode...egodnya-otkrylsya-novyy-detskiy-sad

новый детсад, Московская область
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