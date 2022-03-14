На Полярном Урале открылся новый спортивный комплекс

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В посёлке Харп на Ямале, в горах Полярного Урала, состоялось торжественное открытие нового спортивного комплекса «Северный характер». Спорткомплекс имеет площадь больше 800 квадратных метров. Здесь оборудованы залы бокса и единоборств, тренажерный зал. Харповчане смогут заниматься кроссфитом, рукопашным боем, карате, пауэрлифтингом, гиревым спортом. Прежде жители поселка тренировались в приспособленных помещениях. В спортцентре будут работать семь инструкторов, одновременно смогут заниматься 52 человек.

Ещё недавно приходилось слышать, что посёлок депрессивный и будущего у него нет. Но это не так. Рядом — полностью ремонтируется школа. Со временем в Харпе появится целый спортивный кластер — рядом с центром «Северный характер» строится спорткомплекс с бассейном, а недалеко расположена лыжная база. Здесь планируется оборудовать парковку, обустроить подъездные пути, установить лавочки, провести озеленение.

О развитии Харпа и других поселений Ямала читайте в журнале «Ямальский меридиан».