На Полярном Урале открылся новый спортивный комплекс
В посёлке Харп на Ямале, в горах Полярного Урала, состоялось торжественное открытие нового спортивного комплекса «Северный характер». Спорткомплекс имеет площадь больше 800 квадратных метров. Здесь оборудованы залы бокса и единоборств, тренажерный зал. Харповчане смогут заниматься кроссфитом, рукопашным боем, карате, пауэрлифтингом, гиревым спортом. Прежде жители поселка тренировались в приспособленных помещениях. В спортцентре будут работать семь инструкторов, одновременно смогут заниматься 52 человек.
Ещё недавно приходилось слышать, что посёлок депрессивный и будущего у него нет. Но это не так. Рядом — полностью ремонтируется школа. Со временем в Харпе появится целый спортивный кластер — рядом с центром «Северный характер» строится спорткомплекс с бассейном, а недалеко расположена лыжная база. Здесь планируется оборудовать парковку, обустроить подъездные пути, установить лавочки, провести озеленение.
О развитии Харпа и других поселений Ямала читайте в журнале «Ямальский меридиан».
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