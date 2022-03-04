Ямальский меридиан (№ 6)
Немного позитивных новостей из арктического региона России.
В Панаевске на средства национального проекта «Демография» возвели модульный мини-спортивный комплекс. В нём установлены 27 современных тренажёров на все группы мышц, снаряды для гиревого спорта и тяжёлой атлетики. Жители посёлка смогут заниматься настольным теннисом, силовыми и кардиотренировками. Для развития силовых видов спорта будут проводиться секции с инструктором.
В Новом Порту на средства национального проекта «Жильё и городская среда» обустроили детскую площадку. Она находится в районе дома № 28 по улице Школьной и полностью готова к эксплуатации.
В посёлке Ханымей завершилось благоустройсто территории Безымянного озера.
В Новом Уренгое завершился 2 этап реконструкции пешеходной зоны по улице Интернациональной.
Гостей Салехарда теперь встречает не только мамонт, но и гигантская надпись «Салехард».
Жителей и туристов, посещающих национальную деревню Харампур, теперь встречает новая арка.
Ноябрьск стал намного комфортнее для горожан и дело не только в успехах города по строительству мест отдыха, здесь ввели в строй множество тёплых остановок, умных пешеходных переходов и закупили несколько десятков новых автобусов.
Для агрофирмы «Приполярная» в селе Красноселькуп возвели новый модульный убойный пункт. Он оснащен современным оборудованием и соответствует установленным санитарным нормам. В нем есть помещения для полного технологического цикла убоя, разделки, охлаждения и первичной обработки мяса. До этого убойный пункт «Приполярной» располагался в старом здании фермы и свинарника, приспособленном для этих целей.
В Тазовском появилась новая достопримечательность, около памятника Ваули Пиеттомину теперь красуется 120-килограммовый бронзовый муксун.
У спасателей появилось новое здание для несения службы в районе гор Полярного Урала. В поселке Харп состоялось открытие нового здания для спасателей Ямалспаса.
Новую газотурбинную электростанцию запустили в селе Харсаим.
В аэропорту Нового Уренгоя запущена новая котельная. Котельная будет обеспечивать теплоснабжение нового пассажирского терминала и всей инфраструктуры предприятия. Газовая котельная оснащена современным оборудованием и будет максимально автоматизированной. Ее мощность составит 20 мВт, КПД 90%. Для обеспечения теплоснабжения к новому терминалу часть тепловой сети от котельной проложена по возведенной в прошедшем году наземной эстакаде длиной более 320 метров. Для ее сооружения потребовалось более 200 тонн металлоконструкций. Другая часть коммуникаций проложена под землей. Общая длина сетей теплоснабжения составляет более 1,6 километра.
Обновлённая взлётно-посадочная полоса аэропорта Новый Уренгой приняла первый рейс 11 января 2022 года.Первым самолётом, севшим на обновленную взлетно-посадочную полосу, стал Airbus A320 авиакомпании «Ямал», прилетевший из Москвы.
В сентябре 2021 года на взлетно-посадочной полосе длиной 2 550 метров и шириной 46 метров была завершена укладка асфальтобетона. Уложено более 115 000 тонн асфальтобетонной смеси; покрытие состоит из четырех слоев асфальтобетона общей толщиной по полосе не менее 28 см. Проведены работы по устройству деформационных швов: «нарезано» и загерметизировано около 23 км. Строительно-монтажные работы по укладке асфальтобетона на взлетно-посадочной полосе произведены в рекордные сроки — за четыре месяца в условиях Крайнего Севера. При этом операционная деятельность аэропорта не останавливалась, работы велись во время промежутков между полетами воздушных судов по 16 часов.
Кроме того, в рамках масштабной реконструкции аэродрома строители произвели монтаж нового светосигнального оборудования. Так, заменено 694 светосигнальных огня, а также впервые установлены огни глиссады PAPI, состоящие из четырёх рядов огней, расположенных перпендикулярно полосе, и размещенные в 300 метрах от порога с каждого курса посадки. Новая система оборудования построена на принципиально новых, светодиодных светосигнальных огнях с учетом температурного режима и особенностей климата Крайнего Севера. Оборудование нового типа позволяет не только получить более яркое и четкое свечение на взлетно-посадочной полосе, но и снизить энергопотребление всей системы в 5-6 раз, а также увеличить его ресурс в 10 раз по сравнению с аналогичным оборудованием на галогеновых лампах. Для бесперебойной подачи электроэнергии также установлено четыре новых трансформаторных подстанции. На перроне заменено семь мачт освещения.
Готовность нового пассажирского терминала аэропорта Новый Уренгой достигла 50%. На сегодняшний день произведены все работы нулевого цикла, завершен монтаж металлоконструкций основного здания и галерей телетрапов — использовано свыше 1500 тонн металла. Строители ведут работы по монтажу сэндвич-панелей (выполнено 95%), наружных витражей (15%) и стеклопакетов (5%), работы по устройству кровли (85%). Завершено устройство плит перекрытия второго и третьего (технологического) этажей. Ведётся прокладка коммуникаций к терминалу: теплосети, водопровода и линии электропитания; а также внутренних инженерных сетей: линий электропитания, вентиляции, водопровода. Строители приступили к возведению стен между помещениями внутри терминала, лестничных пролётов и шахт лифтов. В работах задействовано 30 единиц техники и более 400 рабочих.
На Ямале выполнен годовой план по вводу жилья. В округе в 2021 году построено 37 многоквартирных домов на 2 169 квартир. С учетом индивидуального строительства ввод жилья составил 170 000 квадратных метров жилья. Сейчас на Ямале возводится 179 многоквартирных домов, площадью более 570 000 квадратных метров.
За последние годы темпы жилищного строительства в округе значительно выросли. В 2019 году построено 145 000 квадратных метров жилья, в 2020 — 167 000.
Глава Ноябрьска вручил ключи от квартир первым новосёлам новостройки по улице Дружбы, 6 А. Дом номер 6 А на улице Дружбы ввели в эксплуатацию в конце 2021 года. Его строительством занималась компания «Промтехмаш». В доме — 110 квартир. 85 из них предназначены под переселение из аварийного жилого фонда. На соседнем участке компания построила такой же жилой дом.
Больше 40 семей Белоярска получили ключи от новых квартир. Три новых дома по улице Совхозная в посёлке Белоярск построили в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Из 48 квартир 43 предназначены для переселения граждан из аварийного жилья.
В Салехарде на улице Ямальской сданы два новых дома. Девятиэтажки построили меньше чем за два года. Квартиры в них предназначены для расселения жильцов аварийного жилфонда, а также для участников других региональных жилищных программ.
19 семей из Коротчаево переехали в новые квартиры, две пятиэтажки на 140 квартир по улице Пушкинская встречают новоселов. 128 квартир предназначены для переселения граждан из аварийного жилья временных поселков («Мостоотряд-93», СГБ, КТП 962 и УГМ).
О развитии системы освещения я рассказывал в 4 выпуске, и работы в этом направлении продолжаются. Новая подсветка появилась на жилых домах в Салехарде…
и Ноябрьске.
Совсем недавно часть тротуара на Центральном бульваре Ноябрьска осветили «голливудскими» звёздами.
Проект по архитектурной подсветке реконструированного здания школы № 1 и здания развлекательного центра «Апельсин» реализовали в г.Тарко-Сале.
Работы по монтажу новой подсветки в Тарко-Сале продолжаются.
Реконструкция уличного освещения в Харпе, это первое, к чему приступила Администрация Лабытнанги после вступления посёлка в состав города. Теперь Харп опрадывает своё название, ведь с ненецкого он переводится как Северное сияние.
В центральной части Лабытнанги новая система освещения улиц и зданий действует уже несколько лет.
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