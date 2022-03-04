Ямальский меридиан (№ 6)

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Немного позитивных новостей из арктического региона России.

В Панаевске на средства национального проекта «Демография» возвели модульный мини-спортивный комплекс. В нём установлены 27 современных тренажёров на все группы мышц, снаряды для гиревого спорта и тяжёлой атлетики. Жители посёлка смогут заниматься настольным теннисом, силовыми и кардиотренировками. Для развития силовых видов спорта будут проводиться секции с инструктором.

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В Новом Порту на средства национального проекта «Жильё и городская среда» обустроили детскую площадку. Она находится в районе дома № 28 по улице Школьной и полностью готова к эксплуатации.

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В посёлке Ханымей завершилось благоустройсто территории Безымянного озера.

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В Новом Уренгое завершился 2 этап реконструкции пешеходной зоны по улице Интернациональной.

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Гостей Салехарда теперь встречает не только мамонт, но и гигантская надпись «Салехард».

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Жителей и туристов, посещающих национальную деревню Харампур, теперь встречает новая арка.

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Ноябрьск стал намного комфортнее для горожан и дело не только в успехах города по строительству мест отдыха, здесь ввели в строй множество тёплых остановок, умных пешеходных переходов и закупили несколько десятков новых автобусов.

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Для агрофирмы «Приполярная» в селе Красноселькуп возвели новый модульный убойный пункт. Он оснащен современным оборудованием и соответствует установленным санитарным нормам. В нем есть помещения для полного технологического цикла убоя, разделки, охлаждения и первичной обработки мяса. До этого убойный пункт «Приполярной» располагался в старом здании фермы и свинарника, приспособленном для этих целей.

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В Тазовском появилась новая достопримечательность, около памятника Ваули Пиеттомину теперь красуется 120-килограммовый бронзовый муксун.

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У спасателей появилось новое здание для несения службы в районе гор Полярного Урала. В поселке Харп состоялось открытие нового здания для спасателей Ямалспаса.

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Новую газотурбинную электростанцию запустили в селе Харсаим.

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В аэропорту Нового Уренгоя запущена новая котельная. Котельная будет обеспечивать теплоснабжение нового пассажирского терминала и всей инфраструктуры предприятия. Газовая котельная оснащена современным оборудованием и будет максимально автоматизированной. Ее мощность составит 20 мВт, КПД 90%. Для обеспечения теплоснабжения к новому терминалу часть тепловой сети от котельной проложена по возведенной в прошедшем году наземной эстакаде длиной более 320 метров. Для ее сооружения потребовалось более 200 тонн металлоконструкций. Другая часть коммуникаций проложена под землей. Общая длина сетей теплоснабжения составляет более 1,6 километра.

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Обновлённая взлётно-посадочная полоса аэропорта Новый Уренгой приняла первый рейс 11 января 2022 года.Первым самолётом, севшим на обновленную взлетно-посадочную полосу, стал Airbus A320 авиакомпании «Ямал», прилетевший из Москвы.

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В сентябре 2021 года на взлетно-посадочной полосе длиной 2 550 метров и шириной 46 метров была завершена укладка асфальтобетона. Уложено более 115 000 тонн асфальтобетонной смеси; покрытие состоит из четырех слоев асфальтобетона общей толщиной по полосе не менее 28 см. Проведены работы по устройству деформационных швов: «нарезано» и загерметизировано около 23 км. Строительно-монтажные работы по укладке асфальтобетона на взлетно-посадочной полосе произведены в рекордные сроки — за четыре месяца в условиях Крайнего Севера. При этом операционная деятельность аэропорта не останавливалась, работы велись во время промежутков между полетами воздушных судов по 16 часов.

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Кроме того, в рамках масштабной реконструкции аэродрома строители произвели монтаж нового светосигнального оборудования. Так, заменено 694 светосигнальных огня, а также впервые установлены огни глиссады PAPI, состоящие из четырёх рядов огней, расположенных перпендикулярно полосе, и размещенные в 300 метрах от порога с каждого курса посадки. Новая система оборудования построена на принципиально новых, светодиодных светосигнальных огнях с учетом температурного режима и особенностей климата Крайнего Севера. Оборудование нового типа позволяет не только получить более яркое и четкое свечение на взлетно-посадочной полосе, но и снизить энергопотребление всей системы в 5-6 раз, а также увеличить его ресурс в 10 раз по сравнению с аналогичным оборудованием на галогеновых лампах. Для бесперебойной подачи электроэнергии также установлено четыре новых трансформаторных подстанции. На перроне заменено семь мачт освещения.

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Готовность нового пассажирского терминала аэропорта Новый Уренгой достигла 50%. На сегодняшний день произведены все работы нулевого цикла, завершен монтаж металлоконструкций основного здания и галерей телетрапов — использовано свыше 1500 тонн металла. Строители ведут работы по монтажу сэндвич-панелей (выполнено 95%), наружных витражей (15%) и стеклопакетов (5%), работы по устройству кровли (85%). Завершено устройство плит перекрытия второго и третьего (технологического) этажей. Ведётся прокладка коммуникаций к терминалу: теплосети, водопровода и линии электропитания; а также внутренних инженерных сетей: линий электропитания, вентиляции, водопровода. Строители приступили к возведению стен между помещениями внутри терминала, лестничных пролётов и шахт лифтов. В работах задействовано 30 единиц техники и более 400 рабочих.

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На Ямале выполнен годовой план по вводу жилья. В округе в 2021 году построено 37 многоквартирных домов на 2 169 квартир. С учетом индивидуального строительства ввод жилья составил 170 000 квадратных метров жилья. Сейчас на Ямале возводится 179 многоквартирных домов, площадью более 570 000 квадратных метров.

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За последние годы темпы жилищного строительства в округе значительно выросли. В 2019 году построено 145 000 квадратных метров жилья, в 2020 — 167 000.

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Глава Ноябрьска вручил ключи от квартир первым новосёлам новостройки по улице Дружбы, 6 А. Дом номер 6 А на улице Дружбы ввели в эксплуатацию в конце 2021 года. Его строительством занималась компания «Промтехмаш». В доме — 110 квартир. 85 из них предназначены под переселение из аварийного жилого фонда. На соседнем участке компания построила такой же жилой дом.

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Больше 40 семей Белоярска получили ключи от новых квартир. Три новых дома по улице Совхозная в посёлке Белоярск построили в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Из 48 квартир 43 предназначены для переселения граждан из аварийного жилья.

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В Салехарде на улице Ямальской сданы два новых дома. Девятиэтажки построили меньше чем за два года. Квартиры в них предназначены для расселения жильцов аварийного жилфонда, а также для участников других региональных жилищных программ.

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19 семей из Коротчаево переехали в новые квартиры, две пятиэтажки на 140 квартир по улице Пушкинская встречают новоселов. 128 квартир предназначены для переселения граждан из аварийного жилья временных поселков («Мостоотряд-93», СГБ, КТП 962 и УГМ).

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О развитии системы освещения я рассказывал в 4 выпуске, и работы в этом направлении продолжаются. Новая подсветка появилась на жилых домах в Салехарде…

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и Ноябрьске.

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Совсем недавно часть тротуара на Центральном бульваре Ноябрьска осветили «голливудскими» звёздами.

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Проект по архитектурной подсветке реконструированного здания школы № 1 и здания развлекательного центра «Апельсин» реализовали в г.Тарко-Сале.

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Работы по монтажу новой подсветки в Тарко-Сале продолжаются.

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Реконструкция уличного освещения в Харпе, это первое, к чему приступила Администрация Лабытнанги после вступления посёлка в состав города. Теперь Харп опрадывает своё название, ведь с ненецкого он переводится как Северное сияние.

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В центральной части Лабытнанги новая система освещения улиц и зданий действует уже несколько лет.

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— Ямальский меридиан (№ 1)

— Ямальский меридиан (№ 2)

— Ямальский меридиан (№ 3)

— Ямальский меридиан (№ 4)

— Ямальский меридиан (№ 5)