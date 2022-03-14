Российская система улучшенного видения для самолётов и вертолётов

Авиационная система улучшенного видения © pergam.ru

Компания Пергам разработала систему улучшенного видения Pergam VISIO M. Это авиационная система для военных и гражданских воздушных судов. Она позволяет пилотам видеть в темноте и в условиях нулевой видимости, система видит сквозь туман и облака.

В качестве оптических модулей установлено два тепловизора, работающих в разных диапазонах. Система собирает данные с сенсоров, обрабатывает их и выводит чистое и чёткое изображение на дисплей навигационной системы на лобовом стекле или экран МФИ, по которому пилот ориентируется в режиме реального времени.

Система улучшенного видения устанавливается на гражданские и военные самолёты, бизнес-джеты и вертолёты, позволяет повысить уровень безопасности полётов. Pergam VISIO M позволяет посадить самолёт в сложных метеоусловиях.

Система улучшенного видения EVS (Enhanced Vision System)

EVS — это система технического зрения, которая увеличивает дальность видимости и улучшает детализацию изображения на дисплее пилота. Система позволяет видеть ночью, сквозь туман и облака. В системе Pergam VISIO M объединены MWIR и SWIR камеры. Они прекрасно дополняют друг друга, поскольку работают в разных диапазонах и видят по-разному, каждая по-своему.

Инфракрасная камера MWIR

ИК-камера средневолнового инфракрасного диапазона (MWIR) — используется для улучшения видимости ночью и в сумерках, работает на средних и дальних дистанциях. Детектор камеры имеет разрешение 640×512 пикселей при частоте кадров 50Гц. С такими характеристиками гарантировано чёткое и плавное изображение.

SWIR-камера

Камера коротковолнового инфракрасного диапазона (SWIR) на основе детектора InGaAs (арсенид галлия-индия) с разрешением 640×512 пикселей. Работает в диапазоне электромагнитных волн 0,9 — 2,5 мкм. SWIR-камера в системе улучшенного видения Pergam VISIO M отвечает за улучшение видимости сквозь туман. Позволяет видеть сквозь дым или облака. Даже тонированное стекло для неё не проблема: наведите камеру на стекло с тонированной пленкой и она покажет абсолютно чёткое изображение объектов за тонировкой.

Применение систем улучшенного видения

Новинка компании «Пергам» обеспечивает безопасность полёта на малых высотах и посадки воздушных судов в условиях плохой видимости (ночью, в туман, сквозь облака и проливной дождь).

Системы улучшенного видения применяются не только для всепогодной навигации, но и для обследования местности, правоохранительной деятельности, при поисково-спасательных операциях.

Система улучшенного видения Pergam VISIO M имеет модульное строение. В корпус можно установить любую дополнительную оптическую систему, например, 4К камеру или лазерный 3D сканер для оцифровки местности. Система будет полезна не только для безопасных полётов, но и для наблюдения и обследования местности с высоты. Позволяет сократить расходы, связанные с задержками вылетов по причине неблагоприятных погодных условий.