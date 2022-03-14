В Обнинске открылся тепличный комплекс по выращиванию малины

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14 марта в Обнинске Калужской области открылся кмплекс по круглогодичному выращиванию в защищенном грунте до 100 тонн малины в год малины. Предприятие такого профиля является первым в России.

Проект реализован на базе научно-производственного комплекса «Юнионпарк». Вложения составили около 400 млн рублей.

Компания зарегистрирована в Обнинске с 2018 года. Предприятие расположено на территории около 1 га, на данный момент здесь высажено 9,5 тыс. кустов малины. Ягоды выращиваются по методу гидропоники на кокосовом субстрате. Опыление происходит с помощью шмелей, для этих целей на комплексе установлены 15 ульев. Сбор ягод производится исключительно вручную, дважды в сутки: утром и вечером.

Все технологические процессы: полив, освещение, отопление, создание микроклимата и проверка качества продукции полностью автоматизированы. Площадь комплекса составляет 0,7 гектара, на которых сосредоточены 9500 кустов малины. Урожайность составляет свыше 100 тонн в год. Но это лишь начало, по словам инвестора Артёма Ярзуткина: комплекс в дальнейшем будет только расширяться.

В основном малина в российские торговые сети будет поступать в свежем виде, но предусмотрена также и первичная переработка, в том числе и сублимация (шоковая заморозка).

© kgvinfo.ru

© kgvinfo.ru

© nikatv.ru

© nikatv.ru

© nikatv.ru

© kgvinfo.ru

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