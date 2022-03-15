Промышленный PoE++ коммутатор (75Вт на канал) от российского производителя

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Компания БИК-Информ представила новинку — промышленный PoE++ коммутатор PRO-POE0820W

PRO-POE0820W предназначен для электропитания оборудования по технологии PoE++ с бюджетом 75Вт на каждый порт, объединения сетевых устройств и обмена данными между ними.

Ключевые особенности:

Бюджет мощности не менее 600 Вт

8 Gigabit Ethernet портов

Поддержка PoE++

2 SFP порта

Питание 24 В DC

Диапазон рабочих температур от — 40 до +55°С

Исполнение: настольное / в стойку 19''

БИК-Информ — российский разработчик и производитель оборудования для систем видеонаблюдения и технического зрения.