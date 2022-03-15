Промышленный PoE++ коммутатор (75Вт на канал) от российского производителя
Компания БИК-Информ представила новинку — промышленный PoE++ коммутатор PRO-POE0820W
PRO-POE0820W предназначен для электропитания оборудования по технологии PoE++ с бюджетом 75Вт на каждый порт, объединения сетевых устройств и обмена данными между ними.
Ключевые особенности:
- Бюджет мощности не менее 600 Вт
- 8 Gigabit Ethernet портов
- Поддержка PoE++
- 2 SFP порта
- Питание 24 В DC
- Диапазон рабочих температур от — 40 до +55°С
- Исполнение: настольное / в стойку 19''
БИК-Информ — российский разработчик и производитель оборудования для систем видеонаблюдения и технического зрения.
Источник: https://bic-inform.ru/news/
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