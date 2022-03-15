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Электроника, электротехника и приборы

Промышленный PoE++ коммутатор (75Вт на канал) от российского производителя

 © bic-inform.ru

Компания БИК-Информ представила новинку — промышленный PoE++ коммутатор PRO-POE0820W

PRO-POE0820W предназначен для электропитания оборудования по технологии PoE++ с бюджетом 75Вт на каждый порт, объединения сетевых устройств и обмена данными между ними.

Ключевые особенности:

  • Бюджет мощности не менее 600 Вт
  • 8 Gigabit Ethernet портов
  • Поддержка PoE++
  • 2 SFP порта
  • Питание 24 В DC
  • Диапазон рабочих температур от — 40 до +55°С
  • Исполнение: настольное / в стойку 19''

БИК-Информ — российский разработчик и производитель оборудования для систем видеонаблюдения и технического зрения.

Источник: https://bic-inform.ru/news/

БИК-Информ, импортозамещение, коммутатор, видеонаблюдение
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