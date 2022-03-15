Прогресс Амурского ГХК в феврале 2022 года
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В феврале прогресс по проекту АГХК составил 35%. На строительство мобилизовано 9 262 человек строительного персонала и 501 единица техники.
Результаты, достигнутые к февралю:
Зона строительства установки пиролиза:
▪ Продолжается монтаж радиантных секций печей пиролиза.
▪ Начались работы по префабрикации наземных трубопроводов.
▪ Ведётся монтаж металлоконструкций и устройство фундаментов эстакад, подстанций, компрессорных установок, вспомогательных сооружений.
Зона строительства полимерных установок:
▪Выполнен монтаж основного оборудования производства полиэтилена — 2-ух петлевых реакторов, которые состоят из 8 петель. Высота одной такой петли составляет — 68 метров, а вес — 120 тонн.
▪Производится укрупнительная сборка и монтаж металлоконструкций трубопроводных эстакад.
▪ Готовится фундамент для реакторного блока установки полипропилена.
Продолжается строительство подстанции ПС-500 кВ, системы технического водоснабжения, коллектора, временных и постоянных складов, резервуаров, канализационных и водоочистных сооружений.
Готовятся к заселению первые кэмпы для инженерно-технических сотрудников Амурского ГХК.
▪При строительстве, отделке и комплектации гостиничных комплексов преимущественно используются материалы отечественного производства: это и сэндвич-панели, из которых построены здания, и отделочные материалы, оборудование, и многое другое.
▪Комплекс жилых досуговых пространств АГХК включает в себя 5 гостиниц на 318 жилых помещений, спортивно-досуговый центр. С офисами он соединён теплым переходом протяжённостью 294,2 метра.
В феврале АГХК столкнулся с эпидемиологическим вызовом, связанным с распространением в регионе омикрон-штамма. Принятые противоэпидемические и лечебно-профилактические меры позволили максимально оперативно ограничить распространение COVID-19 на проекте и стабилизировать ситуацию.
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