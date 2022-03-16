«Роскосмос» создал центр компетенции по разработке и производству печатных плат

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Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») объявил о создании центра компетенции по выпуску из отечественного сырья и материалов печатных плат — основы любого микроэлектронного устройства.

Холдинг РКС стал первой высокотехнологичной компанией России, выпускающей печатные платы для космоса из отечественных материалов. На площадке в Москве организован замкнутый производственно-технический комплекс с полным набором специального оборудования, минимизирующим влияние человеческого фактора. Новые производственные мощности вкупе с интеллектуальной автоматизацией процессов, включая контроль качества изделий, обеспечат технологическую независимость российского космоса.

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Многослойные печатные платы широкой номенклатуры с высокой плотностью топологии и монтажа являются основой бортовой радиоэлектронной аппаратуры изделий ракетно-космической техники, включая наноспутники, спутники для интернета, телевидения и радиовещания, аппаратуру навигации, дистанционного зондирования Земли и многофункциональных космических станций.

«Российские компании, причем, не только из космического сектора, закупавшие диэлектрики, сырье и материалы у зарубежных производителей, утверждают, что в последние годы качество иностранных материалов постепенно снижалось. Формально, конечно, характеристики изделий оставались в рамках требований технических условий, но на деле оказывалось, что они начинали терять функциональные свойства во время реальной эксплуатации. В РКС пытались решать эти проблемы на уровне рекламаций и юридических механизмов, общаясь с поставщиками, но тщетно. Сегодня печатные платы изготавливаются только из отечественных сырья и материалов. Центр по разработке и производству печатных плат — это отраслевой центр компетенций, развернутый в рамках интегрированной структуры нашего приборостроительного холдинга», — говорит генеральный директор РКС Андрей Тюлин.