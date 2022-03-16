Новый спорткомплекс открыли в Покачах ХМАО

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Физкультурно-спортивный комплекс «Сибиряк» открылся в Покачах. Объект оснащен новым современным оборудованием и отвечает запросам не только спортсменов, но и любителей физической культуры.

Пропускная способность спорткомплекса составляет более 2000 человек в сутки, объект включает в себя: универсальный игровой зал для футбола, баскетбола и волейбола с трибунами для болельщиков, тренажерный и фитнесс залы, помещения для шахматного клуба, АФК и ГТО, боксерский зал с рингом, акробатический зал со спортивной дорожкой, батутом и скалодромом. Спортивный комплекс полностью оснащён всем необходимым оборудованием для занятий. Общая площадь объекта: — 5709 м2, единовременная пропускная способность объекта — 183 чел/час.