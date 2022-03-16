Новый тепличный комплекс открылся в Дербентском районе Дагестана
15 марта ООО «Дербент Агрос» открыло тепличный комплекс.
На площади 3 гектара высажена рассада сорта томатов «чемпион», средний вес плода составляет 200-300 г. В дальнейшем участок будет увеличена до 10 гектаров. Первый урожай ожидается к концу апреля нынешнего года.
В комплекс принято на работу 40 человек.
Ориентировочная производительность тепличного комплекса составляет 200-250 тонн на гектар за короткий сезон с апреля по июль. При строительстве объекта использовались современные технологии, позволяющие автоматизировать процесс выращивания томатов.
Предусмотрена отопительная и поливная системы, установлены конденсоры, системы зашторивания. Чтобы уменьшить различия температур в климате и поддерживать постоянную температуру и влажность, в теплице установлено 52 вентилятора рециркуляции воздуха. Система шторирования разделена на 2 зоны и способствует существенной экономии энергии для поддержки необходимой температуры.
Благодаря наличию автоматизированной системы управления микроклиматом создаются оптимальные условия для высокой урожайности культур и снижению трудо- и энергозатрат. Также установлена технологическая система выращивания растений на подвесных лотках, система подкормки растений углекислым газом.
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