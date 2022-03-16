В Ярославской области открылся крупный молочный комплекс

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В Ростовском районе Ярославской области начал работать молочно-товарный комплекс ООО «Красный маяк» на 3600 голов крупного рогатого скота.

Общая стоимость проекта составила 2,6 млрд рублей. Благодаря его реализации будет создано более 70 новых рабочих мест. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней в 2023 году составят порядка 40 млн рублей.

Сейчас на ферме производят порядка 20 тонн молока в сутки. В планах предприятия — выйти на показатель 42,7 тысячи тонн в год.

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В ходе осмотра фермы гостям продемонстрировали инновационный доильный зал, который работает по принципу карусели и рассчитан на 100 голов. Процесс машинного доения будет занимать не более 12 минут.

— Недели через четыре запустим комплекс полностью, — пообещал генеральный директор ООО «Красный маяк» Василий Финогеев. — Сегодня мы хотим показать, что сделали, что производство продуктов питания в России продолжается. Это одна из крупнейших и технологичных ферм в стране. По молоку увеличим производство своей компании в 2,5 раза. Но мы не только открываем предприятие, мы еще и развиваем инфраструктуру. В 2017 году построили в Ростовском районе первую ферму — на 2000 голов. И провели в ближайшую деревню газ, сейчас туда прокладывают дорогу, плюс рядом ведется строительство школы. Территория развивается благодаря тому, что там есть предприятие.

Молочное животноводство является одним из приоритетных направлений агропромышленного комплекса региона. За 2021 год хозяйствами всех категорий произведено 333,1 тысячи тонн молока. Надой на одну корову по области составил 7583 килограмма.

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