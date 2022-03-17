Ростех разработал прототип «Аватара»

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил рабочий прототип тренажера нового поколения на основе технологий гибридной реальности. Решение, созданное на базе программно-технического комплекса «Аватар», позволяет тренировать военнослужащих, а также специалистов для промышленности, авиации и атомной энергетики с помощью объединения в единой среде реальных и виртуальных объектов.

Тренажеры, разработанные с применением ПТК «Аватар», станут новым поколением учебно-тренировочных средств. Устройства обеспечат полномасштабный контроль и оценку действий обучаемых и мониторинг состояния техники, с которой они взаимодействуют.

В состав комплекса входят очки виртуальной реальности, датчики движения для рук и ног, а также компьютер, помещенный в специальный рюкзак, что обеспечивает свободу перемещения пользователя в пространстве.

Мониторинг осуществляется с помощью специальных устройств позиционирования статичных и динамичных объектов, размещенных на обучаемых и технике, а также средств передачи информации на рабочее место руководителя занятия. На основе полученных данных происходит обработка информации для определения полноты, качества и времени выполнения тактических и тактико-специальных нормативов.

«Применение технологий гибридной реальности позволяет значительно повысить эффективность подготовки военнослужащих, а также специалистов предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Название проекта „Аватар“ выбрано не случайно. Новый программно-технический комплекс позволяет сделать пребывание пользователя в виртуальном мире максимально естественным. В настоящее время изготовлен рабочий прототип тренажера. На следующем этапе будет создан опытный образец и проведены все необходимые испытания, после чего будет возможна поставка „Аватара“ заказчикам», — заявил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (работает под брендом «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

Проект реализуется Рязанским радиозаводом совместно с Технополисом «ЭРА».