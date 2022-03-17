В Перми открылся новый корпус школы № 79

© duma-perm.ru

В Орджоникидзевском районе по улице Цимлянской, 4, открылся новый корпус школы № 79. Он рассчитан более чем на 900 мест, в нем будут учиться ребята с 5-го по 11-ый классы.

В новом корпусе 79-ой школы проведен ремонт крыши, внутренняя отделка, демонтированы старые постройки на территории школы. Оборудованы учебные кабинеты с лабораториями для изучения физики, химии, биологии. Кабинеты информатики, географии и астрономии оснащены уникальным оборудованием: робототехника, 3D-принтеры, лазерные сканеры, цифровые панели, которые позволят с интересом изучать школьные предметы.

© duma-perm.ru

© duma-perm.ru

© duma-perm.ru

© duma-perm.ru

© duma-perm.ru

© duma-perm.ru