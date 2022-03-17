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Детские сады и школы

В Перми открылся новый корпус школы № 79

 © duma-perm.ru

В Орджоникидзевском районе по улице Цимлянской, 4, открылся новый корпус школы № 79. Он рассчитан более чем на 900 мест, в нем будут учиться ребята с 5-го по 11-ый классы.

В новом корпусе 79-ой школы проведен ремонт крыши, внутренняя отделка, демонтированы старые постройки на территории школы. Оборудованы учебные кабинеты с лабораториями для изучения физики, химии, биологии. Кабинеты информатики, географии и астрономии оснащены уникальным оборудованием: робототехника, 3D-принтеры, лазерные сканеры, цифровые панели, которые позволят с интересом изучать школьные предметы.

 © duma-perm.ru

 © duma-perm.ru

 © duma-perm.ru

 © duma-perm.ru

 © duma-perm.ru

 © duma-perm.ru
Источник: https://duma-perm.ru/press/news/2022/3/19482/

новая школа, Пермский край
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