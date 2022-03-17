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Спортивные объекты

Новый спортивный центр открыт в Мытищах

 © mytyshi.ru

В трехэтажном здании общей площадью 4 тысячи квадратных метров разместились два универсальных спортивных зала, два тренажерных зала, зал хореографии и зал общей физической подготовки, раздевалки, душевые, медицинский кабинет и актовый зал.

 © mytyshi.ru

Детско-юношеская спортивная школа в Мытищинском районе была создана в январе 1971 года. Ее правопреемником и стала школа «Авангард», которая продолжает развивать лучшие мытищинские спортивные традиции. В школе работают отделения по волейболу, легкой атлетике, лыжным гонкам, фигурному катанию на коньках, художественной гимнастике, адаптивной физкультуре и спорту.

 © mytyshi.ru
Источник: https://www.mytyshi.ru/article/novy...yj-tsentr-otkryt-v-mytischah-317042

спортивные объекты, Московская область
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