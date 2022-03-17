Новый спортивный центр открыт в Мытищах
В трехэтажном здании общей площадью 4 тысячи квадратных метров разместились два универсальных спортивных зала, два тренажерных зала, зал хореографии и зал общей физической подготовки, раздевалки, душевые, медицинский кабинет и актовый зал.
Детско-юношеская спортивная школа в Мытищинском районе была создана в январе 1971 года. Ее правопреемником и стала школа «Авангард», которая продолжает развивать лучшие мытищинские спортивные традиции. В школе работают отделения по волейболу, легкой атлетике, лыжным гонкам, фигурному катанию на коньках, художественной гимнастике, адаптивной физкультуре и спорту.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!