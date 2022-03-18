Генеральный директор АО «Кубаньжелдормаш» о работе предприятия в условиях санкций

В последнее время тема санкций остаётся одним из центральных вопросов для обсуждения не только в среде профильных экспертов, но и широкой публики. Дискуссии вокруг экономических санкций в основном сводятся к оценке их влияния на экономику и в целом — к вопросу об эффективности и приемлемости подобного инструмента внешней политики.

Генеральный директор АО «Кубаньжелдормаш», Щукин Анатолий Степанович © igrader.ru

«Кубаньжелдормаш» — это машиностроительный завод и российский бренд, давно известный на железнодорожном рынке, чья продукция со времён СССР широко применяется практически по всему миру. Как вы оцениваете состояние предприятия в нынешних условиях?

— Наш армавирский завод железнодорожного машиностроения «Кубаньжелдормаш» — это предприятие с почти вековой историей, с 1933 года пережил великую отечественную войну и достаточно экономических проблем и волнений чтобы понимать необходимость кризисного планирования. Мы давно знаем о важности диверсификации поставок материалов и комплектующих. Благодаря чему мы пока сдерживаем взрывной рост цен и сохраняем коллектив без сокращений. Но проблема не только в экономических причинах.

Прямо сейчас Россия становится жертвой «железного занавеса» со стороны Западного мира. Не только политики и госучреждения накладывают ограничения. Простой частный и обычно аполитичный бизнес отказывается работать с российскими компаниями. Мы уже столкнулись с остановкой поставок двигателей малой мощности и комплектующих из Германии и Японии.

Однако, более 90% комплектации, которую до этого мы закупали в Европе, сегодня можно будет заменить аналогами из Китая. Думаю, что завод сможет продолжить работу в условиях санкций и импортных ограничений при грамотной настройке оперативных поставок с азиатских рынков.

— Современный мир построен на коммуникациях — это особенность постиндустриальной эпохи. Потому любой существенный разрыв экономических и социальных связей — риск и удар по всем без исключения. Как в такой ситуации быть с оплатой труда, но фоне общего роста цен? Удалось ли избежать оттока специалистов и рабочей силы?

— Только-только всё началось и пока рано говорить о том, что будет завтра. Сейчас люди ещё не до конца осознают, какие глобальные перемены могут наступить в ближайшем времени не только в России, но в мире. Поэтому сегодня люди больше сосредоточены на сохранении рабочего места и если не достойной, то хотя бы приемлемой оплаты труда.

В долгосрочной перспективе выиграют те предприятия, которые на протяжении долго времени занимались техническим перевооружением и разработкой актуальной продукции «Сделано в России». Именно произведено в России, а не приклеен шильд на импортной технике. Мы всегда ищем специалистов и планируем усилить кадровый состав даже в условиях кризиса.

Начальник АО «Кубаньжелдормаш» о ситуации в связи с санкциями, как это повлияло на работоспособность предприятия и сотрудников © igrader.ru

— Насколько высок спрос на ваше оборудование в России на данный момент?

— Спрос рождает предложение, однако, наше предложение на несколько порядков качественнее, чем все, что может предложить внутренний рынок. Тепловозные домкраты и домкратные установки для вагонов и локомотивов УДС и УДП работают в 74 странах мира. Железнодорожники повсеместно строят, ремонтируют и обслуживают железнодорожные пути нашим путевым инструментом. Ковши для экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков, виброплиты для уплотнения грунта и асфальта, реечные домкраты ДР и ручные лебёдки МТМ с маркой «Кубаньжелдормаш» известны каждому строителю благодаря непревзойдённой надёжности и простоте в работе. Гильотинные ножницы НГМ для резки металла и обдирочно-шлифовальные станки 3М636 работают на десятках предприятий России, Беларуси и Казахстана.

— Ваше предприятие не единственный железнодорожный завод в России, как вы оцениваете своих конкурентов и место на рынке железнодорожной техники в условиях экономической блокады?

— Все, что можно сказать касательно конкуренции — мы не боимся честной конкуренции. Возможно, сегодня нам станет легче, потому что уйдут наши европейские конкуренты с рынка.

На данный момент завод активно развивает новое для нас направление — производство сельскохозяйственной техники для обработки почвы под маркой «КЖДМ/АГРО». Заслуженное признание на полях нашей страны получили дисковые мульчировщики «Фанк» и бороны «Румба», чизельные плуги «Тектоник» и культиваторы «Твист», прикатывающие катки «Самба» и разбрасыватели удобрений «Тверк». В ближайшее время мы планируем начать серийный выпуск сеялок, компакторов и оборотных плугов. К 2030 году мы планируем войти в Топ-3 самых крупных производителей почвообрабатывающей техники в России.

— Насколько труднее стало находить рынки сбыта?

— Раньше было трудно. Сейчас будет видимо невозможно.

— Вы придерживаетесь каких-нибудь общих принципов, принимая решения в условиях кризиса?

— Не следует принимать решения в момент паники, нужно не забывать прошлые уроки их и подходить к действию с холодной головой, как бы трудно это не казалось. Глобальных резких движений сейчас лучше избегать, пока не завершится турбулентная часть кризиса. Возможно, придётся ощутить дно ногами и потом оттолкнуться от него, перед принятием резких решений следует немного подождать и лучше оценить доступный расклад и имеющиеся возможности. Мы с давнего времени старались ориентироваться на внутреннего потребителя и проявлять заботу о своих кадрах, материально и психологически и это всегда проявляет себя с лучшей стороны в проблемных экономических ситуациях.

Начальник АО «Кубаньжелдормаш» о ситуации в связи с санкциями, как это повлияло на работоспособность предприятия и сотрудников © igrader.ru

— Эксперты предупреждают, что дальше будет только хуже, особенно от ответных санкций. Как вы оцениваете перспективы завода в предстоящий период?

— Наш завод на протяжении многих лет активно развивался, сейчас видимо остановимся и будет время подумать о том, что сделано и что нужно будет сделать. Финансовый блок предприятия играет основную роль при выборе стратегии развития на будущие годы, потому что стабильное положение завода в долгосрочной перспективе зависит не только от плодотворной работы, но и от грамотного планирования финансов и производственных возможностей.

АО «Кубаньжелдормаш» — это целиком российская компания, акционеры которой всю прибыль инвестируют в технологии, в инфраструктуру, в обучение персонала, в новейшее прецизионное и производительное оборудование и диверсифицируют производственную линейку.

Согласно главной стратегии развития, на заводе ежедневно претворяются в жизнь крайне важные проекты, в рамках которых будет целиком заменена внутризаводская инфраструктура, построены новые производственные цеха, участки, лабораторный корпус с химической и земельной лабораториями, внедрены новые технологии металлообработки.

С момента основания АО «Кубаньжелдормаш» всегда педантично выполняло взятые на себя обязательства, знаем счёт деньгам и порядочно исполняем все условия и договорённости. Каждый наш партнёр может приехать и лично убедиться в том, что вложенные средства работают не только на инвестора, но и на будущее России.

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