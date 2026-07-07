Группа «Синара» представляет новый двигатель на ИННОПРОМ-2026
Центральным экспонатом стенда группы «Синара» двенадцатицилиндровый двигатель 12ДМ-185 А, производства Уральского дизель-моторного завода. Он предназначен для эксплуатации в составе карьерных самосвалов, контейнерных электростанций и судовой техники. Двигатель, в частности, применяется для оснащения карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Одно из ключевых преимуществ разработки — полная импортозамещенность.
В 2025 году двигатель прошел испытания на 220-тонном самосвале БЕЛАЗ-75303. В 2026 году компании подписали договор на поставку 86 таких моторов.
Двигатель обладает целым рядом технических преимуществ. В частности, он развивает значительную мощность при компактных габаритах. Топливная экономичность 12ДМ-185А обеспечивается за счет низкого удельного расхода топлива. В конструкции двигателя нашли применение самые современные российские инженерные решения: интеллектуальная микропроцессорная система управления и диагностики, топливная аппаратура с давлением впрыска 1600 бар, самоочищающиеся масляные фильтры, водяные и масляные насосы собственной разработки УДМЗ и установка двухступенчатого турбонаддува. Отметим, что по итогам реализации программы импортозамещения была организована эффективная кооперация с белорусскими поставщиками ряда компонентов двигателя: гильзы, кольца, охладители, фильтры, что стало подтверждением успешного сотрудничества предприятий Союзного государства.
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