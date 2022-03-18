В Ленинградской области открыто новое производство творожных сыров

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18 марта в пос. Сельцо Волосовского района Ленинградской области запущено новое производство творожных сыров, высоко-белковых йогуртов, творожных десертов ООО «Молочная культура».

Мощность нового производства составляет 15 тонн в сутки или 4,8 тысячи тонн в год.

Объём инвестиций составляет 1 миллиард рублей, создано более 20 рабочих мест.

С запуском этой линии в четыре раза увеличится производство всех сырных продуктов Ленинградской области.

Предприятие «Молочная Культура» - один из ведущих сельскохозяйственных комплексов Волосовского района. Оно участвует в развитии социальной сферы и во всех общественных мероприятиях района, шефствует над детским домом.

В основном производство занимается переработкой сырого молока и созданием молочной продукции (йогурты, сметана, творог, кисломолочная продукция). Общий объем производства ― 50 тонн готовой продукции в сутки.

Расширить производство получилось благодаря подписанного в рамках ПМЭФ в 2021 году соглашению о создании комплекса по переработке молока. В поселке появился новый комплекс зданий, оснащенных технологическим оборудованием для переработки молока, производства и хранения творожных сыров и десертов. Также была проведена модернизация.

© online47.ru

© online47.ru

© online47.ru

© 47channel.ru