В пожарные части Приморского района закупили новые машины
Санкт-Петербург закупил новые пожарные машины в пожарно-спасательные части.
Из 8 закупленных спецмашин половина отправилась в Приморский район.
4 пожарные автоцистерны КамАЗ получили три пожарно-спасательные части района:
— Долгоозерная ул., 28
— Ильюшина ул., д. 22
— Высокая ул., 7 (Лисий Нос)
Новые цистерны вмещают в себя 3 тонны воды и 150 литров пенообразователя. Благодаря повышенному объему увеличилось время непрерывной работы машины при пожаре — до 10 минут.
"Первая цистерна, которая прибывает на место пожара, сразу начинает тушение. У второй цистерны есть уже 10 минут, чтобы найти гидрант, набрать воду и потом сменить работающую первую цистерну", — поясняет начальник пожарной части N 23 Андрей Шарлаимов.
Автоцистерны укомплектованы всем необходимым пожарно-техническим вооружением. Также есть специальная техника для ликвидации последствий ДТП и для оказания помощи населению при чрезвычайных ситуациях.
Новая техника заменила старую, выработавшую свой ресурс.
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