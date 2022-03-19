В пожарные части Приморского района закупили новые машины

© vk.com

Санкт-Петербург закупил новые пожарные машины в пожарно-спасательные части.

Из 8 закупленных спецмашин половина отправилась в Приморский район.

4 пожарные автоцистерны КамАЗ получили три пожарно-спасательные части района:

— Долгоозерная ул., 28

— Ильюшина ул., д. 22

— Высокая ул., 7 (Лисий Нос)

Новые цистерны вмещают в себя 3 тонны воды и 150 литров пенообразователя. Благодаря повышенному объему увеличилось время непрерывной работы машины при пожаре — до 10 минут.

"Первая цистерна, которая прибывает на место пожара, сразу начинает тушение. У второй цистерны есть уже 10 минут, чтобы найти гидрант, набрать воду и потом сменить работающую первую цистерну", — поясняет начальник пожарной части N 23 Андрей Шарлаимов.

Автоцистерны укомплектованы всем необходимым пожарно-техническим вооружением. Также есть специальная техника для ликвидации последствий ДТП и для оказания помощи населению при чрезвычайных ситуациях.

Новая техника заменила старую, выработавшую свой ресурс.