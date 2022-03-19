Предприятие «Рубеж» в Саратове запустило модернизированный цех
Обновлённый цех по сбору оборудования систем оповещения и управления эвакуацией открылся в Саратове на заводе компании «Рубеж».
Реконструкция была произведена с целью расширения и увеличения в 3 раза объемов производства к 2025 году.
Продукция предприятия востребована и пользуется спросом не только в России, но и в странах СНГ. Их системы устанавливают в жилых комплексах, гостиницах, спортивных объектах и промышленных предприятиях, в том числе на атомных электростанциях.
Продукция предприятия пользуется большим спросом. По итогам прошлого года производство здесь выросло на 28%.
В планах у руководства компании, несмотря на внешние ограничения, продолжать развитие и наращивать темпы. Предприятие также готово выступить с программой импортозамещения по максимальному обеспечению российского рынка своей продукцией.
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