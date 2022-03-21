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Авиация

Авиакомпания «Красные Крылья» получила очередной Суперджет 100

 © www.flightradar24.com

21 марта Авиакомпания RedWings получила очередной Суперджет 100. Борт RA-89157 (95170) совершил первый полёт 10 сентября 2018 г. Это пятый поставленный в этом году Суперджет 100.

 © www.flightradar24.com
Источник: https://www.flightradar24.com

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, АК"Red Wings"
  • Нет аватара vlTepes
    21.03.2214:42:45

    Не фальстарт?

    по схеме не видно, что сел в Домодедово, скорее там же в Раменском

    Данных с табло аэропортов нет, подтверждающих перегоночный рейс?

    #1248625
    • Нет аватара fbi55
      21.03.2215:30:30

      Сейчас за ними наверное в очереди стоят

      #1248627
    • Нет аватара Stranniks
      21.03.2217:18:13

      Одно передача техники, второе перелет на базу авиакомпании… то о разном несколько.

      #1248632
      • Нет аватара vlTepes
        21.03.2217:36:52

        Одно передача техники, второе перелет на базу авиакомпании… то о разном несколько.

        это да.

        но к чему тогда данные с FR24?

        нужен скан акта    

        #1248633
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