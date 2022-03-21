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Транспорт и логистика

Курские службы Гостехнадзора и ветеринарии получили новые автомобили.

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Вручение 6 новых автомобилей «Лада Гранта» для сотрудников Гостехнадзора очень важно в период подготовки к посевным работам. Инспектор проверяет технику на месте ее эксплуатации.

Ветеринарная служба Курской области получила 5 автомобилей на базе ГАЗЕЛей. Оснащенную современным оборудованием технику будут использовать для дезинфекционных мероприятий в животноводческих хозяйствах.
Источник: https://vk.com/newstodayrussia?w=wall-125425526_9947

Курск, Гостехнадзор, Ветеринарная Служба, Лада Гранта, ГАЗ
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