Курские службы Гостехнадзора и ветеринарии получили новые автомобили.

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Вручение 6 новых автомобилей «Лада Гранта» для сотрудников Гостехнадзора очень важно в период подготовки к посевным работам. Инспектор проверяет технику на месте ее эксплуатации.

Ветеринарная служба Курской области получила 5 автомобилей на базе ГАЗЕЛей. Оснащенную современным оборудованием технику будут использовать для дезинфекционных мероприятий в животноводческих хозяйствах.