Курские службы Гостехнадзора и ветеринарии получили новые автомобили.
Вручение 6 новых автомобилей «Лада Гранта» для сотрудников Гостехнадзора очень важно в период подготовки к посевным работам. Инспектор проверяет технику на месте ее эксплуатации.
Ветеринарная служба Курской области получила 5 автомобилей на базе ГАЗЕЛей. Оснащенную современным оборудованием технику будут использовать для дезинфекционных мероприятий в животноводческих хозяйствах.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!