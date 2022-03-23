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Крым. Трасса «Таврида». 8 этап.Ход строительства

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/3fXaBvwuwi8
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3fXaBvwuwi8&t=1256s

строительство, Крым
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