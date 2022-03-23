В Ростове-на-Дону открыт второй Центр ядерной медицины

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Жители донского края получили дополнительную возможность проходить диагностическое обследование онкологических заболеваний самым современным и точным методом ПЭТ/КТ. Второй диагностический центр на проспекте Шолохова, 274 В оснащен сканером премиум-класса, позволяя принимать до 40 пациентов в день. Проектная мощность составляет 10,8 тысяч исследований в год.

Первый диагностический центр открылся в 2018 году на территории клинико-диагностического центра «Здоровье». До открытия второго проекта, он был единственным на Юге центром ранней диагностики онкозаболеваний.

Позитронно-эмиссионная томография — последнее слово в мировой онкологической диагностике. Оснащение открывшегося центра даст возможность сократить очередь на исследования, позволит и врачам-онкологам, и пациентам своевременно получать необходимую информацию, а, следовательно, вовремя принимать меры.

Весомым преимуществом ПЭТ/КТ-диагностики является ее сверхточность. Сканер показывает даже те новообразования, которые не распознаются другими методами диагностики: УЗИ, КТ, МРТ, а также точно определяет локализацию и границы опухоли.

Ростовчане могут пройти исследование уже в течение 2-3 дней после назначения врачом-онкологом. Диагностика каждого пациента проводится с применением радиофармпрепаратов, имеющем международную аттестацию GMP.