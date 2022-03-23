В Ростовской области открыто производство барьерной пленки

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Крупнейший в России производитель пластиковой упаковки «Атлантис-Пак» запустил в Ростове-на-Дону завод по производству барьерной пленки для пищевой продукции.

Объем инвестиций в запуск завода составил более 1,9 млрд рублей, из которых 500 млн рублей в виде льготного займа по программе «Проекты развития» предоставил Фонд развития промышленности.

Мощность нового завода составляет 5,3 тысячи тонн упаковочной пленки для пищевой продукции в год. На производстве создано 95 рабочих мест.

По данным компании, в 2020-2021 годах доля импорта на российском рынке барьерной пленки для упаковки пищевых продуктов оценивалась в 25-30%. Запуск нового завода сократит этот показатель до уровня 15%.

Многослойная полимерная пленка «Амистайл» — инновационный продукт, разработанный специалистами «Атлантис-Пак» в рамках национальной программы по импортозамещению.

«Компания получает большое количество новых запросов на проницаемые оболочки и пленки. В первую очередь от российских потребителей, которые опасаются блокировки отгрузок со стороны западных поставщиков упаковки. Благодаря запуску нового завода при поддержке ФРП нам удается в полном объеме удовлетворять этот повышенный спрос», — рассказал гендиректор ООО ПКФ «Атлантис-Пак» Игорь Переплетчиков.

Пленка производится по новейшей технологии. Она на 30-50% тоньше аналогов, при этом сохраняет все барьерные и прочностные качества. Пленка «Амистайл» предназначена для упаковки охлажденных мясных, колбасных, рыбных, сырных продуктов в лотки c модифицированной атмосферой или под вакуумом.