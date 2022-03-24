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Видеоблог

Появилось видео пуска «Союз-2.1а» с литерой «Z» и спутником связи «Меридиан-М» на борту 22.03.2022

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=71213206&id=456243775&hash=106823e9a05e2d97
Источник: https://vk.com/wall-166596029_148334

Роскосмос
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