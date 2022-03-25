«Кубаньжелдормаш» запустил производство новой дисковой бороны
Новая борона, заводское качество исполнения. Надежная рама, качественная обработка почвы.
Бороны отлично производят обработку стерни с интенсивным смешиванием, заделывают пожнивные остатки, рыхлят почву, уничтожают остатки сорняков при влажности почвы до 35%.
Регулируемая глубина обработки до 15 см.
Дисковая борона в поле © Фото из открытых источников
В процессе работы происходит низкий расход топлива трактора в сочетании с высокой производительностью бороны, а так же незначительный износ в сравнении с некоторыми импортными аналогами.
Мощность трактора, л.с. от 350
Производительность га/ч 6,3-7,5
Количество секций, шт. 123
Количество рабочих органов, шт. 64
Расстояние между дисками, мм 400
Расстояние между рядами, мм 1000
Диаметр прикатывающего катка, мм 450
Масса, кг 6500
Тип агрегатирования полуприцепной
Тип орудия складной
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), 8600×6600×1400 мм
Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), 8400×3300×3700 мм
Гарантия завода 12 месяцев.
Разнообразная почвообрабатывающая сельхозтехника под маркой КЖДМ | АГРО производится на заводе Кубаньжелдормаш под тщательным лабораторным контролем. При ее производстве используется импортный металл высокого качества. Постоянно появляются новые модели, которые во время испытаний проходят тысячи гектар в поле и дорабатываются с учетом пожеланий фермеров.
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