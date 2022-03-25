«Кубаньжелдормаш» запустил производство новой дисковой бороны

Новая борона, заводское качество исполнения. Надежная рама, качественная обработка почвы.

Бороны отлично производят обработку стерни с интенсивным смешиванием, заделывают пожнивные остатки, рыхлят почву, уничтожают остатки сорняков при влажности почвы до 35%.

Регулируемая глубина обработки до 15 см.

Дисковая борона в поле © Фото из открытых источников

В процессе работы происходит низкий расход топлива трактора в сочетании с высокой производительностью бороны, а так же незначительный износ в сравнении с некоторыми импортными аналогами.

© Фото из открытых источников

Мощность трактора, л.с. от 350

Производительность га/ч 6,3-7,5

Количество секций, шт. 123

Количество рабочих органов, шт. 64

Расстояние между дисками, мм 400

Расстояние между рядами, мм 1000

Диаметр прикатывающего катка, мм 450

Масса, кг 6500

Тип агрегатирования полуприцепной

Тип орудия складной

Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), 8600×6600×1400 мм

Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), 8400×3300×3700 мм

Гарантия завода 12 месяцев.

© Фото из открытых источников

Разнообразная почвообрабатывающая сельхозтехника под маркой КЖДМ | АГРО производится на заводе Кубаньжелдормаш под тщательным лабораторным контролем. При ее производстве используется импортный металл высокого качества. Постоянно появляются новые модели, которые во время испытаний проходят тысячи гектар в поле и дорабатываются с учетом пожеланий фермеров.

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